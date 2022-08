Previsioni traffico agosto 2022: i giorni da evitare

Le agognate e meritate ferie, attese dagli italiani per tutto il corso dell’anno, posso iniziare con un vero e proprio incubo se si sbaglia il giorno della partenza. Studiare con attenzione le Previsioni traffico su strade e autostrade nel mese di agosto potrebbe risultare fondamentale per un viaggio sereno e nella più totale sicurezza. Per aiutare gli automobilisti ad affrontare gli spostamenti durante l’esodo estivo, la Polizia Stradale ha messo in atto un Piano estivo che comprende controlli su tutta la rete stradale.

E’ stata stilata anche una tabella – che riportiamo in calce in questo articolo – dove vengono menzionati i giorni più critici relativi alla viabilità, suddivisi in bollini verdi, gialli, rossi e neri. Questi ultimi colori rappresentano rispettivamente: le giornate con condizioni di traffico normale (verde), quelle con traffico intenso (giallo), con traffico intenso con possibilità critiche (rosso) e con criticità (nero).

Previsioni traffico agosto: quando partire

Secondo la tabella che riportiamo in basso, si parte con un bollino giallo per la mattina di lunedì mattina, mentre dal pomeriggio e fino a giovedì 4 agosto non dovrebbero registrarsi criticità. Stesso discorso da lunedì 8 agosto a giovedì 11, mentre per la settimana successiva consigliamo di partire da martedì 16 agosto a giovedì 18. Se si sceglie di partire lunedì 22, meglio farlo di pomeriggio, oppure optare per il 23, il 24 o il 25 agosto. Tra gli ultimi giorni troviamo in verde solo il pomeriggio di lunedì 29 e martedì’ 30 l’intera giornata.

I giorni da bollino rosso e nero

I periodi più difficili saranno i primi due weekend del mese: quasi certamente si registrerà un traffico da bollino rosso, sia la mattina che il pomeriggio di venerdì 5 agosto, sabato pomeriggio 6 agosto e mattina e pomeriggio di domenica 7 agosto. Medesimo discorso per il fine settimana successivo quando si registrerà bollino rosso, sia la mattina che il pomeriggio di venerdì 12 agosto, a cui si aggiungeranno sabato pomeriggio del 13 agosto e mattina e pomeriggio di domenica 14 agosto. Lunedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, sarà bollino giallo sia la mattina che il pomeriggio. Traffico intenso da bollino giallo e rosso anche le ultime due settimane di agosto, in particolare nei giorni 26,27,28. Durante il mese saranno poche le giornate da bollino nero: secondo le previsioni la criticità del traffico sarà limitata alla mattina di sabato 6 agosto e sempre al sabato mattina del 13 agosto.