Google Maps in Ucraina disabilita la funzione traffico in tempo reale

Google ha temporaneamente disabilitato la funzione di traffico in tempo reale di Google Maps in Ucraina per proteggere i cittadini durante l’invasione russa. La notizia è stata diffusa da Vice e Reuters e può essere confermata accedendo al celebre servizio offerto dal colosso di Mountain View. La funzione, che utilizza i dati di posizione anonimi raccolti dagli smartphone Android, ha lo scopo di dare agli utenti un’idea di quanto traffico c’è su una determinata strada. La funzione sovrappone linee rosse, gialle e verdi sulle strade riportate dalla mappa, con l’obiettivo di fornire agli utenti le informazioni sul livello di congestione del traffico.

Durante una guerra, tuttavia, gli esperti affermano che i dati potrebbero offrire anche dei preziosi dati sull’andamento di una eventuale invasione. Ad esempio, la scorsa settimana l’esperto di intelligence open source, Dr. Jeffrey Lewis, ha segnalato su twitter di un ingorgo sulla strada da Belgorod, in Russia, al confine ucraino. Il suo tweet, inviato il 23 febbraio, ha evidenziato un chiaro segnale dell’inizio dell’invasione russa. “Penso che siamo stati i primi a vedere l’invasione – ha dichiarato il dottor Lewis a Motherboard – E l’abbiamo visto in un’app per il traffico”. In un tweet successivo, ha chiarito che i dati non provenivano dai telefoni dei soldati. Piuttosto, era un segno che i veicoli militari – visti in precedenza parcheggiati vicino al confine – erano entrati in movimento, causando per i civili insoliti ingorghi nella regione.

Ora, l’opzione dei dati sul traffico in tempo reale di Google non mostra più alcuna informazione in Ucraina, ma lo fa nei paesi vicini. Il servizio fornirà comunque agli utenti indicazioni e informazioni sulle chiusure stradali, ma non informazioni più precise sulla viabilità. Non è chiaro se Google abbia mai disabilitato queste funzionalità durante una guerra.