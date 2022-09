Previsioni del traffico del weekend 10 e 11 settembre

Il weekend del 10 e 11 settembre è considerato per tanti italiani l’ultimo del periodo di ferie. Le temperature stanno scendendo e l’estate si sta piano piano avvicinando verso la sua coda finale. Le previsioni del traffico per autostrade e le principali arterie italiani non sono particolarmente critiche, e anzi, si percepisce un sostanzioso miglioramento rispetto ai precedenti weekend.

Sabato 10 settembre

Le previsioni stilate dal sito Autostrade.it non segnalano criticità particolari per coloro che sono direzionati verso il mare o la montagna, con bollino verde per tutta la giornata di sabato 10 settembre. Discorso inverso, invece, per chi ha terminato le vacanza e rientra verso casa. In questo caso, viene segnalato traffico da bollino giallo sia alla mattina che al pomeriggio, con un graduale miglioramento in serata. Particolarmente intenso sarà il traffico verso le grandi città come Milano, Roma o Napoli.

Previsioni del traffico: domenica 11 settembre

Domenica 11 settembre avrà un andamento differente rispetto al sabato, anche se complessivamente la situazione non raggiungerà mai le criticità dei giorni passati. Ad eccezione di qualche rallentamento alla mattina con bollino giallo, il traffico sarà scorrevole verso le località turistiche. Più problemi ci saranno invece per chi ritorna in città, con traffico da bollino giallo nelle prime ore della giornata. La situazione potrebbe peggiorare nel pomeriggio col passaggio a bollino rosso (traffico critico) per poi diventare verde tra tardo pomeriggio e sera. Il fenomeno del contro esodo si formerà quindi specialmente nella tarda giornata di domenica.

Il meteo

Si prospetta un weekend con meteo incerto su gran parte del territorio italiano. Sabato 10 si prevedono isolati temporali pomeridiani nel Nord-Est e nelle aree interne del Centro. Domenica 11, invece, dovrebbe essere più soleggiato, con possibilità precipitazioni al Centro-Nord nella seconda parte della giornata. Le temperature al nord Italia avranno una media di 27-28 gradi, mentre al sud si toccheranno anche picchi di 35 gradi.