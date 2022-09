Previsioni traffico 3-4 settembre: weekend da bollino rosso

L’estate è quasi finita e gli automobilisti italiani rimasti in ferie fino ad ora dovranno affrontare il traffico del contro esodo che si concentrerà nel primo weekend di settembre, visto che lunedì 5 settembre sarà il giorno in cui milioni di italiani torneranno sul proprio posto di lavoro. Durante tutto il weekend del 3 e 4 settembre, secondo le previsioni, si registrerà un traffico da bollino rosso.

Previsioni traffico 2 settembre

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Stradale e riportati nell’apposito calendario, è possibile notare che nel pomeriggio di venerdì 2 settembre si registrerà traffico intenso, visto che molte persone approfitteranno del fine settimana per passare gli ultimi giorni nelle località di villeggiatura.

3 settembre

Sabato 3 settembre il traffico dovrebbe peggiorare e diventare da bollino rosso, in particolare nella prima parte della giornata, per poi migliorare in serata, come sottolineano le previsioni da bollino giallo.

4 settembre

Domenica 4 settembre ci sarà invece il controesodo, con bollino rosso previsto per tutta la giornata, in particolare nei pressi delle grandi città, prima fra tutte Roma e Milano. La mattina si prevede bollino giallo e dal pomeriggio fino a sera il traffico diventerà da bollino rosso, peggiorando in maniera esponenziale. Domenica 4 settembre è scatterà il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 t.

Le strade più congestionate

Tra le tratte autostradali dove si registrerà il traffico più intenso segnaliamo la A8-A9 dai Laghi su entrambe le direzioni, la tangenziale est di Milano, la A4 Milano-Brescia in direzione Milano, a cui si aggiungono la A22 del Brennero in entrambe le direzioni e il traforo del Gran San Bernardo in entrambe le direzioni. Intasate anche le strade ligure, come la A10 Genova-Ventimiglia, la A7-A12 nel nodo di Genova e in direzione Toscana, ma anche la A15 Parma-La Spezia, la A4-Venezia-Trieste, la A14 da Bologna alla riviera verso Bologna e ovviamente l’A1, autostrada del Sole, in direzione Milano. A complicare le cose anche il meteo, visto che nel fine settimana sono previsti temporali e tempo instabile, in particolare al centro-nord.

Informazioni sul traffico in tempo reale

Come al solito consigliamo agli automobilisti di informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio collegandosi al sito web Vai dell’Anas, utilizzando l’applicazione VAI oppure, ascoltando ISO radio, consultare il sito della Cciss viaggiare informati o chiamare al numero verde 1518, attivo 24 ore su 24.