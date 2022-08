Previsioni del traffico nel weekend e a Ferragosto

Le previsioni del traffico si fanno calde in vista del Ferragosto. Nell’aria si coglie il diffuso desiderio di vivere al meglio questo momento dell’anno, dedicato alla vacanza e alla spensieratezza. Il bisogno di staccare la spina, per concedersi una parentesi di relax, in una fase storica cupa come quella che stiamo vivendo, è sentito davvero con grande intensità da tutti.

Non ci vuole molto a capire come questo avrà delle ripercussioni sui volumi dei veicoli in strada. Si profila un fine settimana molto critico sul piano della viabilità, con la rete viaria bollente.

Meglio informarsi bene

Prima di mettersi in auto, per affrontare il viaggio, è consigliabile dare un’occhiata al bollettino della Polizia Stradale, che trovate sotto. Il bollino nero farà capolino su alcuni tratti della nostra rete autostradale, con allerta code di livello 5, nelle fasi più animate delle trasferte.

Informarsi in anticipo sulle tratte più affollate e sulle mappe dei cantieri, in buona parte sospesi per allentare i disagi, è auspicabile. Diversi i canali che possono essere consultati, per avere aggiornamenti in tempo reale. Questo potrà aiutare a gestire meglio il viaggio, nei giorni di vacanza che molti stanno vivendo.

Previsioni del traffico per il lungo weekend

Già a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 12 agosto, e per tutta la giornata, bollino rosso sulle arterie principali di collegamento fra le grandi città e i luoghi di villeggiatura al mare, ma anche verso i siti montani e lacunari più battuti dai turisti. Le previsioni del traffico danno flussi ancora più intensi nella mattina di domani, sabato 13 agosto, con il famigerato bollino nero in uscita dai maggiori capoluoghi. Tanti veicoli in strada anche nelle fasi successive della stessa giornata.

Bollino rosso per l’intera giornata di domenica 14 agosto, quando si completerà il grosso degli spostamenti per la festività di metà mese. Per lunedì 15, quindi a Ferragosto, le previsioni del traffico danno il bollino giallo, con transiti più limitati.

Fra i tratti più battuti dai gitanti e dai vacanzieri vanno segnalati, come (quasi) sempre, l’Autostrada A22 del Brennero, la A4 Torino-Venezia, la A1 Milano-Napoli, la A7 Milano-Genova, la A14 Bologna-Taranto, le autostrade liguri, quella del Mediterraneo e l’area degli imbarchi per la Sicilia. Insomma, tutte le arterie viarie che conducono alle mete più gettonate per le vacanze.

Come tenersi aggiornati sulle previsioni del traffico

Notizie aggiornate e consigli su come mettersi in marcia sono disponibili su diversi canali. Ecco i più noti:

Portale di Autostrade per l’Italia.

Sito, App “Vai” e canali social di Anas.

Numero verde Pronto Anas (800.841.148).

Bollettini di viabilità e previsioni del traffico sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia.