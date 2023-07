Porsche Vision 357 Speedster: a Goodwood debutta la nuova concept car elettrica [FOTO]

Porsche ha sfruttato il Goodwood Festival of Speed 2023 per presentare la nuova Porsche Vision 357 Speedster. Si tratta di una concept car che condivide le caratteristiche con la Vision 357 Coupé, con cui il marchio tedesco ha dato il via ai festeggiamenti del suo importante anniversario.

Dal punto di vista estetico, il concept rende omaggio all’iconica 356 mentre condivide le tecnologie con la 718 GT4 e-Performance. I motori elettrici e la tecnologia delle batterie derivano dalla Mission R mentre il telaio dalla 718 GT4 Clubsport.

In seguito al debutto in anteprima mondiale al Festival of Speed, il prototipo sarà esposto alla Rennsport Reunion di quest’anno, in programma negli Stati Uniti a fine settembre.

La carrozzeria è dipinta in Marble Grey e Grivelo Grey Metallic

La Vision 357 Speedster presenta un parabrezza compatto e più corto che risalta maggiormente la struttura monolitica. Sul lato destro è presente una capote come quelle che una volta erano comunemente utilizzate per le auto sportive scoperte.

Il poggiatesta del conducente sembra essere sospeso in aria per effetto dell’elemento tecnico antiribaltamento realizzato in carbonio, presente dietro di esso. Appena dietro ci sono la porta di ricarica e l’ancoraggio per la capote tipica da speedster.

La carrozzeria è dipinta in Marble Grey e Grivelo Grey Metallic, che richiamano i precursori storici del motorsport. Anche i cerchi anteriori sono dipinti in Grivelo Grey Metallic. Il tutto si completa con dettagli a contrasto in Blu Miami.

Vanta un’ampia carreggiata

Proseguendo, troviamo il logo dell’anniversario che riporta in grande la cifra 75 e le due date 1948 e 2023, realizzati in Grivelo Grey Metallic e Blu Miami. Al posto dei classici specchietti retrovisori esterni ci sono delle telecamere digitali, posizionate sui parafanghi anziché sulle portiere.

La nuova Porsche Vision 357 Speedster vanta una carreggiata più ampia, una postura grintosa e dei cerchi in magnesio da 20” con coprimozzo in fibra di carbonio e serraggio monodado.

Arrivando all’abitacolo, è stato ridotto all’essenziale e realizzato in funzione del guidatore. Troviamo dei sedili con guscio in CFRP (integrato nel telaio monoscocca), dei cuscini rivestiti in Racetex e delle cinghie a sei punti in Blu Miami. Il quadro strumenti è collocato sopra il piantone dello sterzo mentre il volante sportivo risulta estremamente leggero.