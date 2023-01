Porsche Vision 357: celebra la storia del marchio

Quasi 75 anni dopo che la primissima Porsche 356 n. 1 Roadster ricevette l’omologazione per l’uso su strada, il marchio tedesco festeggia guardando avanti, al futuro, e indietro, al suo passato e alle sue radici. Perciò il brand di Stuttgart ha creato la Vision 357, una splendida ed elegante interpretazione moderna della 356, basata sulla moderna piattaforma della 718 Cayman GT4 RS, risponde alla domanda su come potrebbe essere oggi il sogno di un’auto sportiva di Ferry Porsche.

Un omaggio alla storia del brand

Per ricordare gli albori del marchio tedesco basta dire che la 356 fu un successo strepitoso al punto che Porsche ne costruì circa 78.000 unità fino al 1965. Ed oggi quel mito continua ad essere una fonte di ispirazione. E la Porsche Vision 357 ne è la dimostrazione.

Michael Mauer, Vice President Style Porsche, ha affermato:

“Abbiamo creato un regalo di compleanno molto speciale nella forma della Porsche Vision 357, che utilizza la 356 come base per sottolineare l’importanza del nostro DNA di design. La concept car è un tentativo di combinare passato, presente e futuro con coerenza, con proporzioni che ricordano il suo archetipo storico e dettagli che visualizzano le prospettive per il futuro”, ha continuato.

Design

Analogamente alla 356, la Vision 357 presenta un parabrezza avvolgente e aggiunge montanti anteriori neri per unire le superfici dei finestrini. Anche il motivo della griglia nella parte posteriore dell’auto e i fari rotondi nella parte anteriore fanno cenno alla 356. Gli apriporta sono nascosti dai finestrini laterali. I fari presentano il moderno sigillo luminoso a quattro punti Porsche dei modelli di serie. E le ruote in magnesio da 20 pollici riducono il peso e forniscono una rigidità molto maggiore rispetto a quanto le ruote originali di una 356 potessero mai sperare.

Il motore di una RS moderna

E questo prototipo è anche molto più potente della 356 grazie all’adozione dello stesso motore a sei cilindri da 4,0 litri che si trova sotto la carrozzeria della 718 Cayman GT4 RS e che produce 493 CV e 449 Nm di coppia, fino a 9.000 giri/min. Non mancano le prese d’aria integrate Porsche su ciascun lato dell’auto, appena dietro i finestrini laterali e appendici in plastica rinforzata con fibre naturali (NFRP).

“75 Years of Porsche sports cars ”

L’auto è esposta al forum DRIVE del gruppo VW a Berlino. Di fatto rappresenta il gioiello di una mostra speciale chiamata “75 Years of Porsche sports cars”. In particolare, questo è solo uno studio di design esterno, almeno per ora. Ciò significa che non esiste un interno corrispondente e nessun piano pubblico per costruire qualcosa di simile per la produzione. Anche questo è un peccato perché scommettiamo che andrebbero a ruba.