Porsche sospende lo sviluppo del prestigioso Nardò Technical Center, ma conferma le attività di testing già in corso. La decisione segue il rinvio dell’accordo di programma da parte della Regione Puglia, ora posticipato a marzo 2025.

Il progetto si stoppa

Porsche Engineering ha deciso di fermare il piano di espansione del centro prove situato nel Salento, sottolineandone però l’importanza strategica per il gruppo. Nonostante lo stop, il colosso tedesco garantisce la continuità delle operazioni di collaudo, ribadendo il ruolo cruciale della struttura nel suo ecosistema di ricerca e sviluppo.

Questa scelta è stata determinata dalla proroga della sospensione dell’accordo regionale, che ha posticipato l’approvazione del progetto di almeno un anno. La decisione riflette una valutazione approfondita di diversi fattori, tra cui l’impatto ambientale e sociale, oltre alle sfide globali che il settore automobilistico sta affrontando, in particolare nella transizione verso la mobilità elettrica.

Nonostante le difficoltà, il Nardò Technical Center rimane un’eccellenza tecnologica per il gruppo Porsche, contribuendo in modo significativo ai programmi di innovazione legati alla mobilità del futuro. La struttura rappresenta un asset strategico per le capacità integrate di collaudo e sviluppo dell’azienda.

Momento di trasformazione

Questa rimodulazione strategica si inserisce in un momento di profonda trasformazione per il settore automobilistico, dove le case produttrici devono bilanciare investimenti in tecnologie avanzate, normative ambientali sempre più rigorose e un mercato in continua evoluzione. Nonostante le difficoltà, Porsche ha registrato in Italia un incremento delle vendite del 7,6% nel 2024, sebbene i modelli elettrici come la Taycan abbiano subito un calo significativo.

Il futuro del Nardò Technical Center appare dunque diverso da quello inizialmente previsto, ma sempre orientato all’eccellenza tecnica. Il focus sarà probabilmente ricalibrato su progetti più sostenibili, in linea con la visione di lungo periodo del gruppo automobilistico tedesco e con le esigenze della Regione Puglia. Un duro colpo per gli appassionati.