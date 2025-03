19,9 miliardi di euro per Volkswagen, 3,4 miliardi per Porsche AG, un risultato netto negativo di 20 miliardi e dividendi ridotti a 1,91 euro per azione privilegiata contro i 2,56 del 2023.

Questi numeri raccontano una crisi profonda per Porsche SE Holding, la società che gestisce le partecipazioni nei giganti dell’automotive tedesco. Il bilancio 2024 si chiude con una perdita colossale, causata principalmente dalle svalutazioni degli investimenti nei due marchi automobilistici di punta.

Nonostante il tracollo contabile, la liquidità del gruppo resta solida, attestandosi a 5,2 miliardi di euro a fine 2024, con una flessione contenuta rispetto ai 5,7 miliardi dell’anno precedente. Il risultato rappresenta comunque un drammatico capovolgimento rispetto all’utile netto di 5,1 miliardi registrato nel 2023.

Performance sottostante ancora positiva

Al di là delle perdite finanziarie, il gruppo mantiene una certa solidità operativa, con un risultato netto adjusted di 3,2 miliardi di euro. Sebbene in calo rispetto ai 5,1 miliardi del 2023, questo dato evidenzia una capacità di generare valore nonostante le turbolenze del mercato automobilistico.

Il presidente Hans Dieter Poetsch ha espresso fiducia nel potenziale dei programmi avviati per incrementare il valore degli investimenti principali, sottolineando la resilienza dimostrata dai marchi nel fronteggiare le sfide settoriali.

Politica dei dividendi rivista al ribasso

La situazione ha imposto una revisione della remunerazione degli azionisti. Per il 2024 è stata proposta una distribuzione di 1,91 euro per azione privilegiata e 1,904 euro per ogni ordinaria, per un ammontare complessivo di 584 milioni. Una significativa riduzione rispetto ai 2,56 e 2,554 euro distribuiti l’anno precedente.

La decisione riflette le aspettative di minori flussi di dividendi in arrivo da Volkswagen nei prossimi esercizi.

Proiezioni caute per il 2025

Guardando all’immediato futuro, la holding prevede di chiudere il 2025 con un risultato netto compreso tra 2,4 e 4,4 miliardi di euro, mentre l’indebitamento netto dovrebbe oscillare tra 4,9 e 5,4 miliardi.

Il gruppo continua a puntare sulla diversificazione degli investimenti e sull’ottimizzazione delle risorse, in un settore automobilistico in rapida evoluzione. La transizione verso la mobilità elettrica e l’adozione di tecnologie autonome rappresentano sia sfide che opportunità per una holding chiamata a svolgere un ruolo sempre più strategico nel sostenere i propri marchi con visione e risorse adeguate.