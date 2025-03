Oltre 40mila auto elettriche autorizzate in Ztl Roma, 900 colonnine di ricarica attive e altri 700 punti di ricarica in arrivo entro il 2025. Roma accelera sulla mobilità sostenibile con numeri che la posizionano in prima linea nella transizione elettrica tra le città italiane.

Roma, svolta green

La Capitale sta vivendo una vera e propria rivoluzione nella mobilità green, anche se non mancano le criticità da affrontare. Se da un lato il numero di veicoli elettrici continua a crescere, dall’altro la rete infrastrutturale fatica ancora a tenere il passo. All’interno del GRA, i punti di ricarica attuali non bastano a soddisfare la domanda crescente, ma il Piano colonnine del Pnrr promette di raddoppiare la disponibilità nei prossimi anni.

La mappa delle colonnine di ricarica nella città rivela forti disparità tra centro e periferia. I Municipi centrali guidano la classifica: il centro storico conta 141 impianti con 78 nuove richieste, seguito dal Municipio II con 137 postazioni e 57 domande pendenti. Più distaccati i quartieri periferici, con il VII Municipio a quota 126 colonnine, mentre Ostiense-Garbatella e Ostia si fermano a 100 ciascuno.

Più infrastrutture

Un’innovazione significativa arriva dai Municipi XI e XII, dove spiccano le colonnine Fast da 100 kW, che garantiscono ricariche più veloci ed efficienti. La svolta green coinvolge anche il trasporto pubblico: l’amministrazione punta su car sharing elettrico e bus a zero emissioni anche nelle zone periferiche.

Il nuovo regolamento comunale sulle infrastrutture di ricarica prevede un’espansione capillare della rete e introduce sanzioni per chi occupa abusivamente gli stalli dedicati. Un pacchetto di misure che, nonostante le attuali disparità territoriali, punta a fare di Roma un modello di mobilità sostenibile per l’intero Paese.