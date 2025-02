“Dalla ribellione adolescenziale all’incoscienza al volante, il passo è breve”. Un diciassettenne romano, quindi minorenne, alla guida di una Fiat Panda senza patente, ha seminato il panico sul Grande Raccordo Anulare dopo aver ignorato l’alt della Polizia Locale, concludendo la sua folle corsa con lo speronamento di un’auto delle forze dell’ordine.

Guida pericolosa per un minorenne a Roma

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nella zona di Tor Bella Monaca, quando gli agenti del VI Gruppo Torri hanno notato il veicolo procedere in modo irregolare. Il tentativo di controllo si è trasformato in un pericoloso inseguimento quando il giovane conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dirigendosi verso il GRA.

Durante la fuga, il minorenne ha messo in atto una serie di manovre azzardate, zigzagando tra le auto in transito, utilizzando la corsia d’emergenza e effettuando sorpassi temerari. La situazione è degenerata ulteriormente quando, in prossimità di viale Marisa Bellisario, il ragazzo ha deliberatamente urtato il veicolo della Polizia Locale.

Le forze dell’ordine sono finalmente riuscite a bloccare l’auto, trovando a bordo altri due passeggeri, anch’essi minorenni. I tre sono stati accompagnati al comando di zona, dove il conducente è stato identificato e denunciato alla presenza dei genitori.

La corsa finisce male

Per il giovane pilota sono scattate diverse denunce: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Non sono mancate le sanzioni amministrative per guida senza patente e per le infrazioni commesse durante l’inseguimento.

L’episodio ha riacceso i riflettori sulla questione della guida pericolosa giovanile, spingendo la Polizia Locale di Roma Capitale a intensificare i controlli sul territorio per prevenire simili comportamenti sconsiderati che mettono a repentaglio l’incolumità della cittadinanza.