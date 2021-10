Porsche Panamera: allo studio la versione sportiva Turbo GT?

La Porsche Panamera sarà presto disponibile nella nuova gamma Model Year 2022 e, per l’occasione, dovrebbe debuttare anche l’inedita versione sportiva Turbo GT. Inoltre, potrebbe essere sottoposta anche al restyling di fine carriera.

640 CV di potenza

Come la Cayenne Turbo GT, ovvero la versione di punta della Porsche Cayenne Coupé, anche la Porsche Panamera Turbo GT sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 640 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima. Molto probabilmente, sostituirà l’attuale Turbo S da 630 CV di potenza e 820 Nm di coppia massima. La denominazione Turbo S, infatti, dovrebbe essere proposta solo per la configurazione e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 700 CV di potenza complessiva.

Anche Mild Hybrid col restyling?

Esteticamente, la rinnovata Porsche Panamera sarà in linea con il design della 911 modello 992, nonché della Taycan, per resistere fino al 2024, quando debutterà la terza generazione. Oltre alla variante berlina, l’aggiornamento stilistico riguarderà anche la station wagon Sport Turismo e la Executive a passo lungo. Infine, non è esclusa l’adozione della tecnologia Mild Hybrid da 48V per le declinazioni a benzina Panamera 4 da 340 CV, Panamera 4S da 440 CV, Panamera GTS da 480 CV e Panamera Turbo da 550 CV di potenza.