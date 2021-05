Porsche Panamera by Techart: fino a 182 CV in più

TechArt ha svelato un nuovo programma di personalizzazione per la gamma Panamera di Porsche. Il tuning sfoggia un impressionante body kit con numerosi elementi in carbonio e varie modifiche sotto al cofano che aumentano significativamente la potenza delle versioni più potenti della berlina tedesca.

La Porsche Panamera è il modello più grande del marchio tedesco, l’ammiraglia dell’azienda e sorella maggiore della Porsche 911, che guida l’offerta sportiva del produttore di Stoccarda e monopolizza molti altri titoli.

Il suo carattere da berlina di rappresentanza non impedisce alla Porsche Panamera di essere un modello dinamico o performante, visto che alcune delle sue versioni sono tra le più potenti del marchio tedesco, con un tetto di potenza di 700 CV per la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Ma per coloro che ritengono che questa gamma non sia abbastanza potente ci sono numerosi kit di potenziamento proposti dal mercato aftermarket.

Body-kit e cavalli extra

TechArt ha appena svelato un nuovo programma per le varie versioni della Porsche Panamera che include un elaborato kit carrozzeria e varie modifiche meccaniche volte ad aumentare la potenza del suo V8 sovralimentato. Per presentare questa serie di miglioramenti il ​​preparatore ha mostrato due proposte: una basata sulla Porsche Panamera GTS e un’altra sulla Porsche Panamera Turbo S. In entrambi i casi troviamo un’immagine più aggressiva e prestazioni più elevate rispetto ai loro equivalenti di serie.

Le novità

A livello estetico troviamo un paraurti molto più aggressivo, assi più larghi, sospensioni ribassate, nuove ruote nere da 21 e 22 pollici, cofano anteriore realizzato in fibra di carbonio a vista con nuove prese d’aria, minigonne laterali e un nuovo paraurti posteriore che comprende 4 terminali di scarico e un enorme diffusore con alette verticali. In entrambi i casi troviamo copie basate sulla variante carrozzeria Sport Turismo, ma questo kit è disponibile anche per la variante standard del modello.

A livello meccanico ci sono modifiche nel sistema di aspirazione e scarico, oltre a piccoli ritocchi nella gestione elettronica della meccanica, che consentono un aumento fino a 182 CV nel caso della Panamera GTS, che ora dispone di 669 CV e 770 Nm di coppia massima, mentre la versione Turbo S aumenta la potenza di 90 CV, raggiungendo 720 CV e 950 Nm di coppia, cifre che superano addirittura quelle della Panamera Turbo ibrida.