Porsche MOMO 356 RSR Outlaw: tuning radicale

La Porsche MOMO 356 RSR Outlaw by Emory Motorsports è il frutto di un restomod molto spinto, che ha dato vita a un pezzo unico e di forte carattere estetico. Nel 2020 questa vettura fu battuta all’asta per 858 mila dollari da RM Sotheby’s, in occasione del Monterey Car Week. A più di due anni di distanza dalla vendita, il modello continua a suscitare grande curiosità.

Tuning d’altri tempi

Base di partenza è stata una 356 del 1960 (telaio numero 109153), sacrificata per l’esperimento genetico. Il tuning esprime la visione di Rod Emory su come sarebbe stata la coupé tedesca se trasformata in un’auto da corsa nello stile della Porsche 935 e della 911 Carrera RSR del 1973. Dell’auto iniziale è rimasto ben poco, perché come telaio è stato scelto quello di una 911 (serie 964) del 1990. Lo spirito della 356 è stato rivisto: da sportiva piccola e semplice nella sua concezione è diventata una specie di mostro con muscoli da culturista. Il progetto è partito dai cerchi Momo. Proprio così!

L’apporto MOMO

Henrique Cisneros, uomo al vertice del noto marchio italiano di accessori, diede l’incarico a Rod Emory di creare una versione speciale della sportiva di Stoccarda, partendo da un qualsiasi componente speciale del suo catalogo. La scelta cadde sui cerchi a cinque razze utilizzati dalle Porsche 935, 956 e 963 da corsa. Tutto il resto fu il frutto di un adeguamento del look e del pacchetto tecnico di un’auto del 1960 a delle ruote moderne. Un lavoro complesso, che Gary Emory ha tradotto in materia facendo appello alla sua sapienza di figlio d’arte. Stiamo parlando di uno che conosce bene il mestiere. Lui è l’anello di congiunzione tra due sottoinsiemi distinti di appassionati Porsche: i puristi e gli “eretici”.

Una Porsche irrituale

In ossequio allo stile Outlaw, la vettura creata per MOMO miscela il design dell’auto di partenza con influenze creative provenienti dalle corse, dall’aviazione e dall’architettura. Di questo stile è esponente significativa la Emory Motorsports. La semplice aggiunta di un set di ruote più moderno a una vecchia 356 non era, ovviamente, sufficiente per soddisfare l’ambiziosa sfida. Sono stati quindi rivisti tutti gli elementi della carrozzeria, pur mantenendo la parentela visiva con l’auto storica. Si notano i fianchi allargati e rivettati, ma a catturare maggiormente l’attenzione è la coda tipo Kammback.

Propulsore biturbo

La spinta della Porsche MOMO 356 RSR Outlaw by Emory Motorsports è assicurata da un motore a quattro cilindri boxer da 2.4 litri, sovralimentato con due turbocompressori Garrett, per una potenza massima nell’ordine dei 400 cavalli. Il cambio è dietro, secondo lo schema Transaxle. Si tratta di un G50 originale Porsche a cinque marce. Esteso l’uso di componenti MOMO di prima qualità, che si ritrovano anche nell’abitacolo, dove la modernità si sposa alle note vintage.

Fonte | RM Sotheby’s