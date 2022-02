Porsche 935 “Moby Dick”, un usato da 2,38 milioni di euro

Negli Anni ’70 fu una delle auto sportive di maggior successo nelle competizioni endurance più prestigiose, come la leggendaria 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona o la 12 ore di Sebring. Parliamo della Porsche 911 GT2 RS.

Nel 2018, per celebrare il suo 40esimo anniversario, la Casa tedesca creò 77 esemplari speciali di questa sportiva. La serie limitata, ora nota con la denominazione Porsche 935 ‘Moby Dick’ ed omologata solo per l’uso in pista, riappare nella concessionaria tedesca Hollmann a un prezzo stratosferico di 2,38 milioni di euro (a suo tempo la versione originale era venduta in Germania a 700.000 euro).

690 CV solo per la pista

Alla base della 935 c’è la stessa architettura e motore della 911 GT2 RS stradale. Di conseguenza è dotata di un motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,8 litri che eroga 690 CV. Questo motore è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a sette rapporti con supporti rigidi che invia potenza alle ruote posteriori attraverso un differenziale a slittamento limitato ottimizzato per le gare.

Carrozzeria in fibra di carbonio

La trama in fibra di carbonio che compone la carrozzeria (lunga 4,87 metri e larga 2,03 metri) di questa Porsche 935 speciale è piuttosto spessa e le uniche parti esterne non rifinite in carbonio sono i montanti anteriori e posteriori, poiché questa 935 aveva lo stesso tetto della GT2 RS.

All’anteriore sfoggia le prese d’aria ereditate dalla 911 GT3 R da corsa della precedente generazione, mentre al posteriore domina un enorme alettone da ben 1,91 metri. I cerchi BBS sono invece quelli della 935 originale.

Abitacolo racing al 100%

Anche l’abitacolo fa capire come l’0impostazione di questa sportiva sia racing al 100%, con lo stesso volante in fibra di carbonio, display a colori della 911 GT3 R del 2019 e l’unico sedile, quello del pilota, firmato Recaro e con cinture a sei punti. La leva del cambio è in legno laminato.