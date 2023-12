Porsche Macan: uscirà di scena prima del previsto?

Nelle scorse ore un portavoce di Porsche avrebbe dichiarato ad Automotive News che Porsche Macan potrebbe uscire di scena prima del previsto a causa di problemi legati alla cybersecurity. A quanto pare l’interruzione delle vendite in Europa del modello attuale potrebbe avvenire già entro la fine della prossima primavera.

Porsche Macan: addio anticipato in primavera per l’attuale versione?

Secondo quanto trapelato l’attuale Porsche Macan non rispetta le normative europee sulla Cybersecurity che enteranno in vigore a partire dal prossimo mese di luglio. Di conseguenza sarebbe necessario un adeguamento che però sarebbe troppo costoso. Sempre secondo il portavoce di Porsche il modello comunque continuerebbe ad essere venduto al di fuori dell’Unione Europea dove questa normativa non esiste.

Il nuovo regolamento prevede che tutte le auto debbano essere in grado di proteggersi da eventuali attacchi informatici. Ogni vettura dovrà dimostrare di essere protetta da 70 vulnerabilità, inclusi attacchi informatici durante lo sviluppo, la produzione e la post-produzione.

La sanzione per ogni modello venduto che non rispetti queste normative si aggira intorno ai 30 mila euro. Dunque i clienti di Porsche Macan dopo aprile dovranno aspettare l’arrivo della nuova versione elettrica per poter acquistare questa vettura. Questa sarà lanciata sempre nel 2024 e sarà ovviamente conferme alla nuova direttiva sulla Cybersecurity. Ricordiamo infine che questo modello in Europa è estremamente importante per Porsche. Basti pensare che fino ad ora nel 2023 sono state vendute un totale di 20.117 esemplari nel nostro continente.