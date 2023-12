Porsche Macan EV: primo sguardo agli interni

Porsche Macan EV è finalmente in arrivo. Dopo aver visto numerose foto spia degli esterni dell’atteso SUV elettrico di Porsche possiamo finalmente dare il primo sguardo al suo abitacolo. Ricordiamo che il debutto ufficiale di questo veicolo è previsto per il mese di gennaio del 2024. Tuttavia la casa tedesca ha deciso di mostrare gli interni del suo SUV. Le immagini mostrano che gli interni dell’auto elettrica presenteranno numerose differenze rispetto alla versione a benzina, la principale delle quali sarà la presenza di un nuovo sistema multimediale con tre schermi touch. Il quarto schermo presente nell’abitacolo è un display di proiezione con elementi di realtà aumentata.

Primo sguardo agli interni della nuova Porsche Macan EV che sarà svelata ufficialmente a gennaio 2024

Per la Porsche Macan EV è stato sviluppato un nuovo pannello frontale e modificato il disegno del tunnel centrale, che è stato privato del selettore del cambio. Il pannello è stato adatto per accogliere tre display. Lo schermo centrale e quello del passeggero avranno una diagonale di 10,9 pollici, il quadro strumenti avrà una diagonale di 12,3 pollici. Il passeggero anteriore potrà controllare alcune funzioni multimediali e la navigazione utilizzando il proprio schermo.

La dimensione apparente dell’immagine che l’head-up display sarà in grado di generare non è stata ancora specificata, ma Porsche ha promesso che sarà una delle più grandi sul mercato. L’elettronica sarà in grado di mostrare suggerimenti in tempo reale, adattati all’ambiente circostante, ad esempio le istruzioni del sistema di navigazione o la distanza dal veicolo che precede.

Il sistema multimediale della Porsche Macan EV sarà controllato da un sistema operativo Android. Ciò consentirà di installare su di esso una serie di applicazioni di terze parti, inclusi vari servizi di streaming. ovviamente c’è ancora molto da scoprire per quanto riguarda gli interni di questa auto. Tutti i dettagli e le specifiche saranno rivelati a gennaio in sede di presentazione del SUV.