Porsche adotterà il sistema di infotainment basato su Android con Google integrato

Porsche ha annunciato che i suoi futuri modelli saranno dotati di un sistema di infotainment basato su Android con Google integrato, offrendo ai clienti una maggiore connettività e personalizzazione. Il sistema di infotainment basato su Android sarà disponibile a partire dalla metà del decennio e sarà compatibile con i servizi di Google come Google Assistant, Google Maps e Google Play. Inoltre, i clienti potranno accedere a una vasta gamma di applicazioni e funzionalità progettate appositamente per Porsche.

Porsche annuncia una nuova partnership con Google

Porsche ha dichiarato che il sistema di infotainment basato su Android consentirà ai clienti di beneficiare di aggiornamenti software regolari e di una maggiore sicurezza dei dati. Il sistema sarà anche in grado di adattarsi alle preferenze e alle abitudini di guida dei clienti, offrendo un’esperienza di guida personalizzata e intuitiva. Il numero uno della casa tedesca, Oliver Blume, ha dichiarato: “Questo ecosistema misto risulta dall’integrazione di piattaforme e app che i clienti conoscono dai loro dispositivi finali”.

Porsche non ha rivelato molti dettagli ma ha aggiunto che molti di questi cambiamenti saranno nascosti alla vista in quanto l’interfaccia utente dei suoi modelli rimarrà la stessa di oggi. La casa automobilistica tedesca dunque si aggiunge ad aziende del calibro di General Motors, Honda, Renault e Polestar adottando la funzionalità integrata di Google. Vedremo dunque in proposito quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi da parte del brand di lusso tedesco. Quello che sembra sicuro è che la casa tedesca vuole rendere le sue auto sempre più tecnologiche e al passo coi tempi.