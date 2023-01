Porsche Macan EV: le prime foto ufficiali

La Porsche Macan elettrica è una delle prossime new entry del marchio di lusso di Stoccarda ed è attualmente in fase di sviluppo. Inizialmente il suo lancio era previsto per il 2023, ma i problemi di Cariad – la divisione software del Gruppo Volkswagen – ha costretto la Casa tedesca a posticipare di un anno, fino al 2024 l’arrivo dell’elettrica sportiva a ruote alte. Secondo le anticipazioni raggiungerà i 612 cavalli nella sua versione più performante e avrà una batteria dalla potenza di 100 chilowattora.