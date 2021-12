Porsche Concept Zero Two: 911 e Corvette si fondono

Prendete due delle auto più iconiche di tutti i tempi, unitele attraverso un restomod avvincente per osservarne il risultato mediante dei rendering dalla bellezza mozzafiato, ed otterrete la Porsche Concept Zero Two Rendering. Grazie al lavoro di Yasid Design infatti, la classica 911 e la Corvette C3 sono state fuse per un esperimento stilistico di rara riuscita.

Forme affusolate e cariche di storia

Chiaramente si tratta di pura creatività, ma vedendo il risultato finale qualche nababbo forse potrebbe coltivare il desiderio di possederne una reale. Addentriamoci nella descrizione che potete approfondire con la gallery: il frontale presenta i tipici fari circolari Porsche impreziositi dalle luci a LED, mentre il muso è più lungo di quello delle sportive con la Cavallina di Stoccarda sul cofano.

La fiancata invece sfoggia passaruota muscolosi, con quelli posteriori svasati, ma non rinuncia alla tradizione mediante i cerchi che riprendono il disegno dei famosi Fuchs, e c’è spazio anche per l’arco silver che richiama le varianti targa. Quest’ultimo si innesta tra il tetto, più lungo, e la grande copertura trasparente che custodisce il motore, il quale rimane bene in vista. Al posto dei fari tradizionali troviamo un’ampia fascia LED e nella vista posteriore campeggia anche la scritta Porsche illuminata.

Completano il quadro i due turbocompressori che fuoriescono dalla parte bassa del posteriore, ed i grandi scarichi che spuntano fuori come su una dune buggy. C’è anche un elemento che funge da estrattore e, a guardare bene, lungo la carrozzeria i particolari abbondano, basta citare il tappo per la benzina nella zona centrale del cofano anteriore, ed i piccoli retrovisori esterni in stile F1.

Non c’è un’ipotesi di motore ma potrebbe ospitarne diversi

Non essendo stato approvato né da Porsche, né da Chevrolet, questa sorta di concept non prevede una motorizzazione specifica, ma una cosa è certa, se fosse realizzato avrebbe un’unità sovralimentata. Ora ci piace pensare che la scelta potrebbe ricadere su un classico 6 cilindri boxer, ma, volendo, si potrebbe istallare un V8 a stelle e strisce per chi vuole strizzare l’occhio alle muscle car.