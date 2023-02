Una Porsche Carrera GT ricostruita va all’asta

La Porsche Carrera GT è una delle supercar più entusiasmanti di sempre. Averne una è il sogno di tutti gli appassionati. La forte richiesta sul mercato dell’usato lo dimostra. Questo sta spingendo i prezzi a un livello stellare. Si parla di numeri a 7 cifre per gli esemplari migliori della specie. Roba da proprietari di jet. Negli USA, però, è possibile acquistare una vettura della famiglia a un prezzo più “accessibile”. Ovviamente stiamo parlando in termini relativi, perché all’asta on line di Cars & Bids, che si chiuderà oggi, ha già superato i 500 mila dollari.

Le ragioni dietro la “convenienza”

© Cars & Bids

Cosa rende questa Porsche Carrera GT del 2005 meno impegnativa, sul piano economico, rispetto alle sorelle? La risposta è semplice: un incidente. La sua vita, infatti, è stata piuttosto movimentata. Dopo sole 8.400 miglia (pari a circa 13.518 chilometri) fu protagonista di un doloroso crash, avvenuto nel mese di agosto del 2009. Pare che i danni abbiano interessato un po’ tutta la carrozzeria e, quindi, le parti sotto.

Una Porsche Carrera GT imperfetta

© Cars & Bids

L’auto è stata ricostruita, ma ci sono i segni della brutta disavventura sofferta, come alcuni pannelli disallineati, una crepa nella fibra di carbonio dietro uno dei sedili ed altro ancora. Insomma, per farla breve, le sue condizioni non sono da concorso d’eleganza. Sulla vettura, poi, ci sono diversi accessori aftermarket, che ne sporcano la purezza, come il volante diverso, i fari in stile tuning e le luci a LED nelle prese d’aria, ma questi sono dei “drammi” minori, cui è facile porre rimedio.

Il motore è da urlo

© Cars & Bids

Il propulsore, per fortuna, resta il mitico V10 da 5,7 litri della Porsche Carrera GT, che eroga 612 CV a 8.000 giri al minuto e 590 Nm di coppia a 5.750 giri al minuto. Le sue sonorità inebrianti sono un punto di riferimento in termini di piacere sensoriale, anche su un esemplare non impeccabile come quello in vendita su Cars & Bids. Questo sta comunque suscitando un forte interesse, a dispetto dei tanti difetti. La carrozzeria è vestita di un nero in stile Batman, anch’esso aftermarket.

