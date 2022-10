Porsche Carrera GT vs Lexus LFA: che sound nella drag race [Video]

La Porsche Carrera GT e la Lexus LFA sono auto con un sound mozzafiato. Dai loro scarichi escono note di sublime splendore. Non si commette uno sbaglio nel dire che i rombi di queste supercar sono fra i migliori in assoluto: emotivamente si posizionano al top. Sul canale YouTube di Hagerty sono state messe a confronto, in una drag race dai toni stellari. Il match ha coinvolto pure delle Audi, protagoniste delle prime sfide in pista.

Si parte coi “quattro anelli”

A dare il via alle danze ci ha pensato la lotta fra una RS3 a cinque cilindri da 401 cavalli e una S4 a quattro cilindri da 306 cavalli. Scontato l’esito del confronto, che ha visto prevalere la prima delle due, senza particolari sforzi. Poi la RS3 è stata messa di fronte a un’Audi 200 Quattro 20V del 1991, altamente modificata, contro cui nulla ha potuto. La “vecchietta” anabolizzata ha coperto il quarto di miglio in soli 10.5 secondi, ma questa performance non fa testo, perché figlia di un modello distante anni luce da quello di serie.

Sfida al fulmicotone

Molto più serrata, come ci raccontano i colleghi di Carscoops, è stata la battaglia fra la RS3 e la Lexus LFA. Entrambe hanno raggiunto il traguardo del quarto di miglio dopo 11.8 secondi, ma la giapponese si è presentata all’appuntamento con la linea di arrivo ad una velocità nettamente superiore, dopo aver perso terreno nelle fasi iniziali dello scontro. La vittoria è andata all’auto del Sol Levante.

La Porsche Carrera GT detta la sua legge

Poi la Lexus LFA ha dovuto fare i conti con la Porsche Carrera GT. Sono le due auto del gruppo con le migliori musicalità meccaniche. Roba da urlo, nel senso letterale del termine. Gli onori della gloria sono andati alla sportiva tedesca, più leggera e potente della rivale, cui non resta che ammirare a distanza la bellezza del suo specchio di coda. A voi il video. Buona visione…con le casse rigorosamente accese!