Porsche Carrera GT, questo esemplare come nuovo vale tantissimo

La Porsche Carrera GT, prodotta a partire dal 2000 in soli 1.270 esemplari può essere definita la prima hypercar della Casa di Zuffenhausen, oltre ad essere una delle Porsche più amate e desiderate di collezionisti di tutto il mondo. Per questo motivo è decisamente raro trovare in vendita un esemplare di questa rara vettura, ancora di più se si tratta di uno praticamente nuovo.

In vendita a 3,5 milioni di dollari

La piattaforma duPont Registry ha messo in vendita una Carrera GT proveniente da Tampa, in Florida (USA) che ha percorso solamente 43 km. La vettura in questione è stata prodotta nel 2004 ed è la numero 154 dei 1.270 esemplari costruiti. Una rarità di questo genere non poteva che avere un prezzo fuori dall’ordinario, si parla infatti di un valore di vendita di ben 3,5 milioni di dollari (circa 3 milioni di ero secondo il cambio attuale).

Condizioni impeccabili

La Porsche Carrera GT messa in vendita sfoggia una livrea esterna GT Silver Metallic e rivestimenti interni in pelle Terracotta. Le condizioni estetiche della vettura sono a dir poco impeccabili, infatti nonostante l’auto abbia 18 anni di età, sembra appena uscita dalla fabbrica.

Prestazioni di urlo

Dal punto di vista meccanico, la Carrera GT monta centralmente un propulsore V10 5.7 litri da 612 CV e 590 Nm di coppia scaricati sulla trazione posteriore attraverso un cambio manuale a 6 rapporti. Potenza e coppia, uniti al peso contenuto entro i 1.380 kg permettono alla vettura di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,9 secondi.