La Porsche Carrera GT di Jenson Button venduta per 1 milione USD

La Porsche Carrera GT è un modello che ha scritto un importante capitolo della storia delle vetture ad altissime prestazioni, inoltre può essere annoverata come una delle ultime vere supercar “analogiche”. Questi sono solo alcuni dei tanti motivi per cui le quotazioni di questo modello sono salite alle stelle. Lo scorso fine settimana, un esemplare appartenuto in precedenza al campione del mondo di F1 del 2009, Jenson Button, è stato venduto all’astronomica cifra di 975.000 dollari.

Solo 8.556 km

La Carrera GT in questione è datata 2004 e ha percorso appena 8.556 km. La vettura è stata venduta sul sito di aste Collecting Cars e include una completa documentazione di servizio e l’autenticazione della proprietà di Button. Nella vendita sono stati inclusi anche i suoi pneumatici e radiatori originali.

Condizioni eccellenti e livrea rara

La vettura sfoggia una livrea Seal Grey, presente su meno del 10% delle Carrera GT in circolazioni, cosa che la rende particolarmente appetibile per i collezionisti. Questo bolide monta cerchi in lega 5 razze che nascono i freni carboceramici con pinze di colore giallo. La GT viene fornita con il telo copriauto originale Porsche, nonché le coperture protettive originali per il tetto. Gli interni sono rivestiti in pelle Terracotta e comprendono un set completo di valigie nello stesso colore. Questi interni si abbinano perfettamente all’iconico pomello del cambio Beechwood. Non manca una copia in scala del motore che contiene una targa incisa con il nome di Jenson.

V10 aspirato da 612 CV

Molto probabilmente la parte più succulenta di questa vettura è il suo poderoso V10 da 5.7 litri aspirato in grado di sviluppare 612 CV e 590 Nm di coppia alle ruote posteriori, attraverso un cambio manuale a sei marce. Ciò consente alla Carrera GT di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 330 km/h.