“Si può essere rivoluzionari anche quando non si riesce a compiere una rivoluzione?” Questa domanda emerge inevitabilmente ripercorrendo la storia della Porsche 928, un’automobile che, pur non riuscendo a sostituire l’iconica 911, ha ridefinito il concetto di gran turismo e lasciato un segno indelebile nel panorama automobilistico.

Potenziale erede della 911

Introdotta nel 1978 come potenziale erede della 911, la Porsche 928 rappresentò un cambio di rotta radicale per la casa di Stoccarda. Equipaggiata con un innovativo motore V8 anteriore, una novità assoluta per Porsche, questa vettura combinava prestazioni sportive con il comfort di una berlina di lusso. Il tutto era racchiuso in una carrozzeria dal design futuristico, che utilizzava una combinazione di alluminio e materiali plastici per ridurre il peso complessivo.

Il design della vettura era rivoluzionario, con dettagli distintivi come i fari a scomparsa, il profilo fastback e i paraurti perfettamente integrati nella carrozzeria dalle linee fluide e aerodinamiche. Anche oggi, queste soluzioni stilistiche risultano sorprendentemente moderne, testimoniando l’avanguardia progettuale della 928.

Possente motore V8

Sotto il cofano, il primo modello era dotato di un motore V8 da 4.5 litri raffreddato ad acqua, capace di erogare 240 cavalli. Con il passare degli anni, la cilindrata crebbe fino a 5.4 litri nella versione GTS, che raggiungeva una potenza di 345 cavalli. Una delle innovazioni tecniche più significative fu il sistema di sospensioni Weissach, progettato specificamente per la 928, che garantiva un equilibrio perfetto tra maneggevolezza sportiva e comfort su strada.

L’interno dell’auto era altrettanto innovativo, offrendo un abitacolo lussuoso rifinito con materiali di pregio come pelle e legno. La strumentazione avanzata e dotazioni come il climatizzatore automatico sottolineavano l’intento di Porsche di creare un veicolo completo, adatto sia ai lunghi viaggi che alla guida su percorsi tortuosi.

Il valore odierno

La produzione della Porsche 928 continuò fino al 1995, evolvendosi attraverso diverse varianti sempre più potenti e raffinate. Oggi, questa vettura è diventata una delle auto d’epoca più ricercate dai collezionisti. I prezzi per i modelli base partono da circa 26.594 dollari, mentre le rare versioni GTS possono superare i 400.000 dollari nelle aste più prestigiose.

Nonostante non sia riuscita a detronizzare la 911, la Porsche 928 ha dimostrato la straordinaria capacità innovativa della casa tedesca, anticipando tendenze che sarebbero diventate comuni decenni più tardi. Il suo impatto sulla categoria delle gran turismo è innegabile, garantendole un posto d’onore tra le vetture più significative della storia automobilistica.