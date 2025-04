Un’opportunità imperdibile si presenta per gli appassionati di auto sportive e collezionisti: una collezione esclusiva di sei esemplari della Porsche 911 generazione 991 è ora disponibile sul mercato. Con chilometraggi quasi inesistenti, queste vetture incarnano l’eccellenza ingegneristica tedesca, mantenute in condizioni impeccabili da un unico proprietario.

Tra i modelli più ambiti spicca la rarissima Porsche 911 R del 2016, unico esemplare della serie 991.1 nella collezione. Con meno di 50 km percorsi, questa vettura è un vero gioiello per i puristi. Nonostante il limitato utilizzo, ha ricevuto due interventi di manutenzione presso Porsche Wien Liesing, dimostrando una cura maniacale. È equipaggiata con freni carboceramici, sedili ispirati alla hypercar 918 Spyder e un volano monomassa, elementi che ne esaltano l’unicità.

La linea GT3 è ben rappresentata con diverse varianti, tra cui la GT3 del 2018, caratterizzata da una livrea Indian Red e dotata di cambio manuale a sei rapporti e pacchetto Clubsport. Anche questa vettura, con meno di 50 km all’attivo, è stata sottoposta a regolare manutenzione presso centri Porsche ufficiali.

Per chi cerca un design più discreto, la collezione include una raffinata GT3 Touring del 2018 in nero su nero. Con appena 20 km percorsi, questa versione combina interni in pelle e un impianto audio Bose con le prestazioni tipiche di una GT, offrendo un mix perfetto di comfort e sportività.

Gli appassionati di competizioni troveranno irresistibili due modelli estremamente orientati alla pista: una GT3 Cup del 2018 e una più estrema GT3 Cup R. La prima ha percorso solo 32 km, mentre la seconda, omologata FIA, ha appena 24 km sul contachilometri. Quest’ultima rappresenta l’apice per chi sogna di vivere l’esperienza delle corse in prima persona.

A completare la collezione, una spettacolare GT3 RS Weissach del 2019 in Racing Yellow, dotata di pacchetto Clubsport e numerosi componenti in fibra di carbonio. Questo modello incarna l’apice dell’ingegneria Porsche applicata alle alte prestazioni, un vero capolavoro per gli amanti della velocità.

Non meno impressionante è il veicolo di supporto incluso nella proposta: un camion MAN TGX 18.640 del 2019 con rimorchio Rolfo Auriga, progettato appositamente per il trasporto di queste meraviglie. Con soli 500 km percorsi, una cabina XXL e un motore diesel da 640 CV, è lo strumento ideale per chi desidera spostare l’intera collezione verso circuiti o eventi esclusivi.

Questa collezione rappresenta non solo un piacere per gli occhi e per la guida, ma anche un investimento nel patrimonio automobilistico contemporaneo. Ogni modello è un pezzo di storia Porsche, pronto a trovare una nuova casa tra le mani di un fortunato collezionista.