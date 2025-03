Motori rombanti, carrozzerie leggendarie e un secolo di storia automobilistica in mostra: Roma si prepara a diventare la capitale mondiale dell’eleganza su quattro ruote con l’evento Anantara Concorso Roma. Dal 24 al 27 aprile 2025, la Città Eterna ospiterà una straordinaria selezione di auto d’epoca e supercar, rendendo omaggio all’ingegneria e al design automobilistico.

Organizzata da Anantara Hotels & Resorts in collaborazione con UBS e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, la manifestazione promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore. Tra i capolavori in esposizione spiccano la leggendaria Ferrari 275 P, due volte vincitrice della 24 Ore di Le Mans, e la celebre Lamborghini Miura, icona cinematografica grazie al film “The Italian Job”.

Il parterre delle vetture include esemplari unici dal valore inestimabile, come la Ferrari 512 BB personalizzata di Gianni Agnelli e una delle prime Pagani Zonda prodotte nei primi anni 2000. A decretare i vincitori sarà una giuria internazionale di esperti, tra cui nomi illustri come Adolfo Orsi Jr., Martin Button e Massimo Delbò. La competizione si articolerà in categorie tematiche, tra cui sezioni dedicate alle Ferrari a motore posteriore e alle Spider, con gioielli come la Ferrari 250 California e la Lancia Aurelia B24 Spider, resa immortale dal film “Il Sorpasso”.

Il programma non si limita alla semplice esposizione, ma offre esperienze esclusive come un pranzo a Villa Aldobrandini a Frascati, una sfilata nel cuore storico di Roma e una cerimonia di premiazione presso l’Anantara Palazzo Naiadi. Un’occasione unica per vivere l’eccellenza automobilistica immersi nella bellezza senza tempo della capitale italiana.

L’iniziativa ha anche uno scopo solidale: parte dei ricavi sarà destinata all’acquisto di un furgone refrigerato per ACLI Roma, contribuendo alla distribuzione delle eccedenze alimentari ai più bisognosi.

Con collezionisti provenienti da tutto il mondo, l’Anantara Concorso Roma si prepara a diventare un evento di riferimento internazionale, celebrando l’arte del design automobilistico e l’eccellenza italiana nel panorama globale.