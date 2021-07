Porsche 911 Turbo S: la One Off dedicata a Pedro Rodriguez

Per celebrare il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pedro Rodriguez de la Vega, è stata allestita la One Off della nuova Porsche 911 Turbo S, commissionata da Porsche Mexico e dedicata al più grande pilota messicano di sempre. Entro fine anno, questo esemplare unico sarà venduto all’asta e il ricavato devoluto in beneficienza.

Livrea inconfondibile come la 917 KH

Esteticamente, la Porsche 911 Turbo S Pedro Rodriguez è riconoscibile per la carrozzeria di colore Gulf Blue, come la monoposto 917 KH con cui il pilota messicano corse nelle stagioni 1970 e 1971 della 24 Ore di Le Mans. Inoltre, sono previsti i cerchi in lega di colore nero lucido con il dado centrale in alluminio ed il numero 2 su porte e cofano anteriore. Tra le specifiche caratteristiche figurano anche la silhouette della Porsche 917 KH con i colori della bandiera messicana sui montanti centrali assieme alla firma di Pedro Rodriguez, più i lettering delle otto gare vinte dal pilota sul cofano motore sotto allo spoiler posteriore.

Anche l’abitacolo è su misura

Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova Porsche 911 Turbo S Pedro Rodriguez è dotata di vari elementi in fibra di carbonio e interni in pelle e Alcantara di colore Graphite Blue con le cuciture a contrasto di colore arancione, senza dimenticare la silhoutte della Porsche 917 KH sui poggiatesta e la firma del pilota messicano sul bracciolo anteriore. Infine, la dotazione di serie comprende anche la cover dedicata per la chiave di accensione e il set di valigie su misura.