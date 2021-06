Porsche 911 Turbo S by TechArt, tunig estremo da 800 CV

La Porsche 911 Turbo S è probabilmente una delle supercar più complete e desiderate negli ultimi anni, sia per la prepotenza del suo look sportivo che per la sua versatilità, capace di renderla ideale per una sessione in pista, ma anche per più tranquille gite fuori porta. Questa incredibile e poliedrica vettura è ovviamente anche un’ottima base per elaborazioni estreme, come dimostra TechArt che ha deciso di sviluppare un programma di tuning da ben 800 CV.

look aggressivo

Battezzata TechArt GTstreet R, la 911 Turbo S preparata dal tuner teutonico sfoggia un look a dir poco aggressivo, caratterizzato da un completo kit estetico-aerodinamico realizzato in preziosa e leggera fibra di carbonio. Quest’ultimo risulta costituito da nuovi paraurti, minigonne, diffusore, una grande ala posteriore e uno spoiler sul tetto che permette di aumentare ulteriormente la stabilità dell’auto quando si viaggia a velocità estreme.

Basti infatti pensare che a soli 140 km/h, la GTstreet R è capace di produrre una deportanza quattro volte superiore a quella offerta da una Turbo S tradizionale. Non manca inoltre un nuovo assetto più basso di ben 25 mm, mentre più in avanti verrà messo a disposizione un dispositivo in grado di regolare a piacimento l’assetto. All’interno della vettura troviamo un abitacolo lussuoso e sportivo che può essere ulteriormente personalizzato con materiali pregiati, come pelle, Alcantara e fibra di carbonio.

Due step di potenza fino a 800 CV

Passando alla meccanica, il sei cilindri boxer biturbo da 3.7 litri ha ricevuto una serie di modifiche per vedere aumentare la propria potenza in maniera esponenziale. Il preparatore offre due step di potenza, il primo da 700 CV e 950 Nm di coppia include modifiche al compressore, porta in dote un nuovo impianto di scarico e altre modifiche di dettaglio. Nel secondo caso la potenza sale fino a quota 800 CV e permette alla vettura di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi mentre la velocità di punta sale a 350 km/h.

Prezzo

Tutte le auto belle, esclusive e potentissime ovviamente hanno un costo adeguato, ma per la TechArt GTstreet R il prezzo da pagare è a dir poco elevato, basti infatti pensare che bisogna aggiungere ben 73mila euro ai 220mila euro necessari all’acquisto di una Turbo S. Ricordiamo che il kit di preparazione sarà disponibili soltanto per 87 esemplari.