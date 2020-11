Porsche 911 Turbo S Cabriolet: tra i tornanti in montagna [Video]

Di Rosario Scelsi giovedì 19 novembre 2020

Un video on board mostra l'azione di una Porsche 911 Turbo S Cabriolet serie 992 su un passo montano, con al volante il pilota e collezionista PowerslideLover.

























Un post condiviso da PowerslideLover (@powerslidelover)

Un video on board mostra in azione una Porsche 911 Turbo S Cabriolet (serie 992) su un passo montano, con al volante PowerslideLover, pseudonimo ben noto agli appassionati di supercar e hypercar. Il pilota e collezionista torna a mostrare la sua maestria al posto guida della potente auto sportiva tedesca, che fa danzare con grande padronanza sulle sinuose strade scelte per le riprese.

Il copione prevede ancora una volta delle funamboliche alchimie, frutto di un indubbio talento, che l'autore ha confermato anche in ambito sportivo. La supercar di Zuffenhausen si è confermata all'altezza, ribadendo il suo spessore dinamico nella particolare cornice ambientale. Non sappiamo se la strada fosse chiusa al traffico, in ogni caso ricordiamo che questo tipo di guida è vietata sulle strade pubbliche in quanto pericolosa e quindi assolutamente da non imitare.

Nel più recente step evolutivo, la Porsche Turbo S Cabriolet si giova della spinta di un motore flat-six di 3.8 litri, sovralimentato con due turbocompressori, in grado di erogare 650 cavalli di potenza, che si traducono in prestazioni degne della tradizione del marchio tedesco, intimamente connesso al mondo delle corse. Tanta la tecnologia a bordo, per garantire il migliore comportamento dinamico alla nuova Porsche 911, con una felice miscela di comfort e piacere di guida.