Per celebrare il 50º anniversario di un’icona automobilistica come la Porsche 911 Turbo, Singer, specialista americano nel restauro e nella personalizzazione delle vetture di Zuffenhausen, ha creato quattro esclusivi restomod che verranno presentati alla Monterey Car Week 2024. quattro esemplari con altrettante varianti di carrozzeria basati sul progetto restomod anticipato dalla Turbo Study del 2022. Questi capolavori su ruote includono due Coupé (di cui una slantnose con fari a scomparsa), una Cabrio e una Targa, tutte basate sulla ricercata serie 964 e caratterizzate dal vistoso alettone posteriore. Ogni dettaglio, sia meccanico che estetico, è stato accuratamente migliorato per rendere omaggio alla gloriosa storia di questo modello.

Le modifiche alle Porsche 911 Turbo

La serie 964 è particolarmente ambita dagli appassionati di Porsche, e non a caso: questa generazione ha partecipato a un numero impressionante di competizioni su strada e pista in tutto il mondo. Il segreto del suo successo risiede nella sofisticata meccanica, con il leggendario motore 6 cilindri boxer montato posteriormente.

Singer ha mantenuto questo motore, aggiornandolo però con due turbocompressori a geometria variabile di ultima generazione, raffreddati da intercooler aria-acqua. Queste modifiche hanno portato la potenza a ben 510 CV, scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce. Il tutto è controllato da un sistema elettronico di stabilità e trazione sviluppato da Singer in collaborazione con Bosch.

Tra i quattro restomod, il restauro della Coupé slantnose è stato il più complesso. Questo modello, raro di per sé, è una versione fuoriserie della celebre 930 Turbo, originariamente progettata per migliorare l’aerodinamica e le prestazioni in pista. Solo 1.000 esemplari della 930 slantnose furono prodotti, per lo più in versione Cabrio. Singer ha deciso di realizzarne solo 25 unità, tutte già prenotate.