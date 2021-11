La Porsche 911 Turbo ibrida danza al Nurburgring [Video]

Il prototipo della Porsche 911 Turbo S E-Hybrid è stato intercettato durante i test al Nurburgring da CarSpyMedia, che ha messo in rete, su YouTube, il video della prossima generazione della supercar tedesca. È il primo filmato relativo ai collaudi del modello nella difficile cornice della Nordschleife. In questa versione elettrificata, l’iconica auto sportiva dispone di batterie posizionate dietro i sedili anteriori. I finestrini oscurati servono a non farle vedere. Questa architettura sbilancia ulteriormente la ripartizione dei carichi verso il retrotreno, con riflessi negativi sulle dinamiche del veicolo.

Basta guardare i fotogrammi per rendersi conto di quanto la proverbiale precisione chirurgica della 911 sia molto sfocata nel prototipo. Le danze fra i cordoli dell’Inferno Verde sembrano piuttosto impacciate, per via dell’assetto ballerino. Il collaudatore fatica a controllare i beccheggi e il sottosterzo dei mezzo. A un certo punto si nota anche un’escursione fuori pista.

La Porsche 911 Turbo S E-Hybrid definitiva però non avrà questi problemi, perché ci sarà un pacco batteria disposto davanti. Al momento l’obiettivo dei test è diverso dalla ricerca della performance pura. Il lavoro si concentra sullo stress del veicolo, per acquisire informazioni utili nel suo sviluppo.

Nelle immagini, sul lunotto posteriore, noterete un adesivo giallo: la conferma che quella in prova è una versione elettrificata, più precisamente ibrida. Pare che il muletto della Porsche 911 Turbo S E-Hybrid usi un sistema a 400 Volt, contro gli 800 della Taycan. Come dicevamo, nella configurazione attuale del prototipo, la supercar tedesca sembra impacciata nelle sue dinamiche. Le reazioni sono piuttosto scomposte. Il debutto in concessionaria del modello è atteso per il 2024, ma la presentazione avverrà nel 2023.