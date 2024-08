Porsche 911 Speedster su base 993: esemplare unico by Sonderwunsch

Le Porsche 911 Speedster, con il loro parabrezza accorciato e con lo specifico trattamento della parte posteriore, hanno un fascino speciale. Possiamo dire che sono le versioni scoperte più seducenti dell’iconico modello tedesco. La serie 993, tuttavia, non si è giovata di questa variante, almeno in listino.

Un designer italiano, collezionista di modelli decappottabili della specie, si è allora rivolto alla casa di Stoccarda, per colmare la lacuna, facendo appello al programma Sonderwunsch, che consente di regalarsi un allestimento su misura, più o meno spinto. Il risultato è una vettura unica, che interpreta al meglio la personalissima visione del committente, dotato di eccellente gusto. A tradurre in materia il suo sogno ci hanno pensato gli esperti del marchio tedesco.

La nascita dell’esemplare unico di cui ci stiamo occupando, basato su una 911 Carrera Cabriolet del 1994, ha richiesto tre anni di lavoro. Il processo si è anche giovato di una serie di modifiche tecniche. Non è stato facile portare a termine l’impresa, ma il risultato premia gli sforzi, regalando un meritato sorriso ai protagonisti. Nella nuova veste, la sportiva di Stoccarda è stata portata alla Monterey Car Week 2024, dove ha guadagnato l’apprezzamento del pubblico.

La Porsche 911 Speedster Serie 993 incarna la purezza espressiva e sensoriale connessa a questa sigla, con una stretta e fedele connessione allo spirito delle origini. Possiamo parlare tranquillamente di una one-off, la prima realizzata dal reparto Sonderwunsch per un cliente privato. Quest’ultimo, in virtù del suo lavoro, che svolge al più alto livello, ha concorso in modo attivo al progetto, fornendo suggerimenti molto specifici.

Il cofano posteriore e il parabrezza, tipici della Speedster, si integrano perfettamente nella tela grafica e sono contornati da una sottile cornice nera che ne intensifica l’effetto. Molto belli gli specchietti retrovisori esterni neri e conici, che riprendono la classica linea delle auto sportive degli anni sessanta. La silhouette del cofano posteriore è stata completamente ridisegnata dal designer autore dell’acquisto.

Per la tinta, la scelta è caduta su un giallo intenso, sviluppato appositamente per questa vettura. I cerchi in lega leggera da 18 pollici con design Turbo sono verniciati in nero, con profilo a contrasto in giallo. La Porsche 911 Speedster Serie 993 del programma Sonderwunsch è stata curata in modo specifico anche nell’abitacolo, dominato da rivestimenti in pelle nera con impunture decorative in giallo.

L’elemento di spicco è costituito dalle sezioni centrali dei sedili, caratterizzate da un motivo quadrettato in giallo e nero: un capolavoro di maestria artigianale, in cui ogni singolo quadretto è stato realizzato appositamente e cucito a mano. Il motore, il telaio, lo sterzo e l’impianto frenante provengono dalla 911 Carrera RS (Tipo 993). Così il 6 cilindri boxer da 3.8 litri eroga 300 CV di potenza massima. Che ne pensate? Vi piace?