La Porsche 911 SC Safari di Ken Block venduta sul web

La Porsche 911 SC “Safari” guidata da Ken Block al Safari Classic Rally 2022, andato in scena qualche mese fa nell’Africa orientale, è stata appena venduta. Questa vettura si è proposta come una ghiotta opportunità per gli amanti delle cose particolari. Il celebre pilota e stuntman statunitense, che ha prodotto nel tempo tanti video spettacolari, si è dedicato all’iconica auto di Stoccarda dopo il divorzio dalla Ford. Desideroso di confezionarsi un prodotto su misura, da usare nella gara prima menzionata, si è rivolto a Tuthill Porsche, cui ha dato delle indicazioni molto precise per esaudire le sue sue richieste.

Una Porsche 911 SC pesantemente trasformata

A fare da base ci ha pensato una 911 SC originale del 1978, spogliata fino alla scocca per iniziare il processo di adattamento. Il preparatore incaricato di eseguire il lavoro ha pure applicato una serie di misure di rinforzo, a partire dal bull bar frontale. Inoltre, sono stati inseriti dei supporti potenziati per gli ammortizzatori e una protezione completa del sottoscocca.

Dentro è stato installato l’immancabile roll-bar, ma il quadro degli interventi è stato a più ampio raggio, su tutti i fronti. Ben 350 ore sono state spese per il solo irrobustimento dell’auto. Alla fine gli uomini di Tuthill Porsche sono riusciti a soddisfare al meglio le richieste di Ken Block.

Preparazione racing per il motore

La pletora di modifiche ha interessato solo in parte il motore, rimasto il sei cilindri aspirato da 3.0 litri della Porsche 911 SC, ma con albero a camme da rally ed altri interventi tesi ad elevarne il quadro prestazionale, preservandone la proverbiale affidabilità. Nella nuova veste, l’unità propulsiva eroga 280 cavalli di potenza massima, scaricati a terra con l’ausilio di un cambio su misura a 5 marce.

Il pilota statunitense ha corso con questa vettura al Safari Classic Rally, nel mese di febbraio, accompagnato alle note dal copilota Alex Gelsomino. Fine a poche ore fa la Porsche 911 SC “Safari” di cui ci siamo occupati è stata offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti.

Quale importo sull’assegno del compratore?

La vendita di questa vettura è stata curata da Collecting Cars, che ha proposto l’auto nelle stesse condizioni in cui ha terminato la sfida rallistica africana. Ciò significa che diversi ripristini dovranno essere effettuati, per riportarla allo stato di forma iniziale, ammesso che sia questo l’intendimento dell’acquirente. A proposito: volete sapere quanto ha speso per assicurarsela? Ben 241 mila sterline.

Porsche 911 SC Safari di Ken Block Guarda le altre 5 fotografie →

Foto | Collecting Cars