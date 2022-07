Il tuner tedesco TechArt tiene il passo con la popolata gamma Porsche 911, svelando continuamentenuovi pacchetti di messa a punto specifici per diversi modelli. L’ultimo esemplare è la Porsche 911 GTS Techart, che da un tocco emozionale in più al look della coupé sportiva tedesca e, naturalmente, maggiore potenza grazie a un upgrade meccanico.

Porsche 911 GTS Techart: le modifiche estetiche

Le modifiche estetiche includono uno splitter più pronunciato, prese d’aria aggiuntive sui lati del paraurti e un cofano più leggero in fibra di carbonio. Il profilo sfoggia nuove minigonne laterali, mentre nella parte posteriore c’è la possibilità di scegliere tra due diversi spoiler: un’ala più grande con prese integrate o un labbro dello spoiler più piccolo che mantiene l’aerodinamica attiva del modello standard. Infine, il sintonizzatore aggiunge la scritta TechArt sul retro e rimuove la denominazione 911 Carerra GTS per un look più pulito. La Porsche 911 GTS TechArt si distingue anche per le ruote forgiate con monodado centrale e con un diametro di 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore, disponibili in molti diversi colori.

Gli interni personalizzabili

All’interno i possessori della GTS possono beneficiare di un trattamento “Clubsport” grazie all’aggiunta di un roll bar in acciaio saldato a mano montato dietro i sedili sportivi e delle cinture a sei punti omologate FIA. Le opzioni di rivestimento includono Alcantara, pelle o tessuti storici, con cuciture/bordature a contrasto e una forte dose di accenti in fibra di carbonio. Infine c’è anche il nuovo volante sportivo Techart che offre numerose opzioni di personalizzazione.

Porsche 911 GTS Techart: le foto Guarda le altre 7 fotografie →

Porsche 911 GTS Techart: l’upgrade meccanico

Il motore a sei cilindri biturbo da 3,0 litri montato posteriormente è stato aggiornato con il TechArt Powerkit che aggiunge 80 CV in più di potenza e 100 Nm di coppia rispetto al powertrain originale modello. Ciò porta la 911 GTS di TechArt a 560 CV e 670 Nm di coppia. La potenza extra significa che ora lo 0-100 km/h lo copre in 3,1 secondi (-0,3 secondi) prima di raggiungere i 320 km/h di velocità massima.

La 911 GTS beneficia anche di un nuovo set di molle elicoidali regolabili. L’altezza di marcia può essere regolata con un escursione tra 15 e 40 m, mentre le sospensioni regolabili sono compatibili con il sistema di sollevamento dell’asse anteriore e il sistema PASM.