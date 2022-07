Il tuner tedesco TechArt tiene il passo con la popolata gamma Porsche 911, svelando continuamentenuovi pacchetti di messa a punto specifici per diversi modelli. L’ultimo esemplare è la Porsche 911 GTS Techart, che da un tocco emozionale in più al look della coupé sportiva tedesca e, naturalmente, maggiore potenza grazie a un upgrade meccanico.