Porsche 911 GT3 RS: sorpasso in stile stuntman | Video

Il video odierno ci propone una Porsche 911 GT3 RS, impegnata in una scenografica manovra di sorpasso. Questa andrebbe fatta in sicurezza, con un preciso rituale, che tutti conosciamo, ma c’è chi la imposta in modo diverso e con un taglio racing, anzi cinematografico.

Per carità, nel mondo dorato delle fiction ci può stare, magari pensando all’ipotetica conquista del Premio Oscar, ma nella vita reale la prudenza dovrebbe dominare la scena. Non credo che la pensi così il tizio al volante della supercar tedesca protagonista del video.

Quest’ultimo, come una sorta di stuntman, esegue il sorpasso con stile rallistico, anche se il teatro dell’azione è un’arteria viaria aperta alla normale circolazione. L’effetto è gradevole sul piano visivo e sonoro, ma contraddice le regole del buon senso e del codice della strada. Ecco perché esprimiamo biasimo nei confronti della manovra.

Protagonista incolpevole dello show è, come dicevamo, una Porsche 911 GT3 RS della serie 992. Questa “belva”, orientata alla pista, gode della spinta di un motore 6 cilindri boxer aspirato da 525 cavalli di potenza. La cifra, per quanto alta, non spaventa in termini assoluti, ma viene espressa con un’indole sportiva estrema, focalizzata sulle performance, che sono al top sul piano dinamico. Questo fa la differenza rispetto a vetture ad alto indice energetico ma ingessate.