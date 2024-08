Porsche 911 GT3 RS: show pericoloso a Monte Carlo | Video

Avere una supercar non legittima comportamenti fuori dalle righe o irrispettosi dei codici stradali e del buonsenso. Il conducente di una Porsche 911 GT3 RS sembra essersene scordato, durante un passaggio sul circuito di Monte Carlo, affrontato in senso inverso.

Forse contagiato dallo scenario, il tizio si è concesso un vistoso sovrasterzo di potenza, ben controllato, sulle planimetrie viarie del regno del Grimaldi. Il fatto che abbia saputo gestire la sportiva tedesca non attenua il peccato iniziale: certe cose non vanno fatte e basta! Per scatenarsi in questo modo ci sono altri contesti, dove lo show può esprimersi in piena sicurezza.

L’iniziativa assunta con la Porsche 911 GT3 RS sulle strade di Monte Carlo poteva rivelarsi infelice. Pensate a cosa sarebbe successo se altri automobilisti o, peggio ancora, se dei pedoni fossero stati colpiti. Nella vita si può vivere il privilegio di avere tanti soldi e di possedere vetture da sogno, ma bisogna sapersi comportare.

Penso che la polizia del Principato di Monaco saprà regolare i bollenti spiriti del protagonista del video, facendogli capire che certe cose non si fanno, specie in un centro abitato. Incolpevole protagonista dei fotogrammi è la già citata Porsche 911 GT3 RS della serie 992, le cui note sonore racing giungono da un motore 6 cilindri boxer aspirato da 525 cavalli di potenza. Questa supercar è focalizzata sulla pista, anche sul piano visivo, con il suo gigantesco alettone posteriore.