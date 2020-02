Ferrari F40 va a fuoco a Monte Carlo [Video]

Di Rosario Scelsi martedì 18 febbraio 2020

Una Ferrari F40 avvolta dalle fiamme oggi a Monte Carlo, il dramma si è consumato proprio nella giornata in cui ricorre l'anniversario della nascita di Enzo Ferrari.

Una Ferrari F40 è andata a fuoco oggi a Monte Carlo. Il dramma si è consumato proprio nella giornata in cui ricorre l'anniversario della nascita di Enzo Ferrari, fondatore della casa di Maranello. Il gioiello alato fu l'ultimo modello stradale battezzato dal Drake, prima della sua dipartita.

Un brutto gioco del destino quello che si è consumato oggi nel Principato di Monaco, dove il centro urbano è stato invaso da un fumo denso proveniente dalla povera "rossa". Piange il cuore nel vedere il triste rogo della mitica supercar, avvolta dalle fiamme mentre stava percorrendo Avenue Princesse Grace.

Ricordiamo che la nascita della Ferrari F40 risale al 1987, quando sbocciò per celebrare i 40 anni di attività del marchio. Il nome deriva da Ferrari Fourty, suggerito dal giornalista Gino Rancati al Commendatore, per siglare il nuovo modello nel segno della ricorrenza, con un abbinamento molto simile a quelli utilizzati per identificare i caccia militari.

Questa inimitabile dispensatrice di emozioni ha 33 anni. Nessuno saprebbe portarli meglio. Il suo arrivo viene annunciato da un crescendo rossiniano, che si ode a distanza: una splendida sinfonia metallica, dai toni inebrianti. La sublime musicalità fa da cornice a una sagoma affusolata, che produce sensazioni irripetibili.

La Ferrari F40 è l'oggetto stradale più simile ai velocissimi jet che solcano i cieli, ma è anche un condensato della storia della marca, interpretata ai più alti livelli. Nessun'altra vettura è riuscita ad esprimere una così vistosa aggressività, in una forma comunque estremamente elegante. Incredibili le sue performance.

È un'auto meravigliosa: somiglia a un prototipo da corsa pronto a mordere l'asfalto, col suo muso basso e profilato, la fiancata slanciata, l'enorme alettone a tutta larghezza che domina il posteriore. Alla sua vista si rimane senza fiato! La linea di questo bolide del "cavallino rampante" è fantastica.

Una vera scultura su quattro ruote, che cattura lo sguardo e fa schizzare in alto le pulsazioni cardiache. Forse è la "rossa" più affascinante dai tempi della 330 P4. Ogni volta rivederla è come ammirarla per la prima volta. Purissime le emozioni elargite agli appassionati, che ricambiano con venerazione il suo carattere forte e corsaiolo.

La Ferrari F40 è il mito per antonomasia dell'era moderna. Quest'auto sportiva è in cima ai sogni di ogni appassionato. È la classica supercar da poster, quella che tutti vorrebbero in garage. Alcuni, negli anni, sono riusciti a coronare il desiderio di possederla. Beati loro. Purtroppo oggi gli appassionati sono costretti a digerire l'amarissimo incendio di un esemplare a Monte Carlo. Una cosa che può succedere a qualsiasi auto, ma che fa terribilmente male in questo caso.

