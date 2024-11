Porsche 911 GT3 RS: show bagnato e fortunato ma pericoloso | Video

Una Porsche 911 GT3 RS è la protagonista del video odierno, diventato presto virale sui social. In questo caso, a scatenare le visualizzazioni ci ha pensato la disavventura patita del conducente della sportiva tedesca, ripreso da un uomo a bordo una Volkswagen Golf, durante la marcia in autostrada, con l’asfalto inondato dall’acqua.

Il tizio al volante della belva dall’indole racing della casa di Stoccarda, omologata per la normale circolazione, a un certo punto, per il desiderio di stupire i destinatari del video, si concede un ottimistico colpo sul pedale dell’acceleratore. Una manovra che, con gomme semi slick, non è proprio prudente sotto la pioggia.

Inevitabile la perdita di aderenza del retrotreno, ma il soggetto in questione, a dispetto delle animate danze del modello, riesce a riprendere il controllo della sua Porsche 911 GT3 RS, scongiurando il peggio e senza alcun effetto collaterale, se non una verosimile dose di paura. Visto che le cose sono andate bene, si può ironicamente parlare di un fantasioso cambio di corsia, ma c’è poco da ridere in casi del genere, perché sulle arterie viarie aperte alla normale circolazione, certi comportamenti vanno censurati con vigore.

Protagonista dello show, come dicevamo, è stata una Porsche 911 GT3 RS: una regina delle piste, nata per soddisfare al meglio il piacere di guida. Il modello dispone di una veste molto efficiente sul piano aerodinamico e di un motore flat-six da 4.0 litri, aspirato naturalmente e basato sulle esperienze racing, che eroga 525 cavalli di potenza massima, espressi in modo particolarmente gradevole sul piano sonoro.