“Mai avrei pensato che quelle Ford GT del 2005 rimaste invendute a 120.000 dollari sarebbero diventate oggetti da collezione da un milione”, ha dichiarato Jim Farley, CEO di Ford, durante il podcast Bring a Trailer, rivelando un retroscena sorprendente sulla storia di una delle supercar più iconiche mai prodotte.

Un modello affascinante

La Ford GT rappresenta una delle storie più affascinanti dell’industria automobilistica mondiale. Nata negli anni ’60 come risposta americana alle dominanti europee nelle competizioni endurance, la leggendaria GT40 originale trionfò per quattro anni consecutivi alla 24 Ore di Le Mans, dal 1966 al 1969. Il trionfo del 1966, in particolare, è entrato nella storia, con tre esemplari che tagliarono il traguardo occupando le prime tre posizioni.

Nel 2003, per celebrare il centenario dell’azienda, Ford decise di riportare in vita il mito con una versione moderna della Ford GT, lanciata nel 2005. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, alcuni esemplari rimasero invenduti nei concessionari, comprese rare versioni Heritage con numeri di serie particolarmente bassi. Questo fatto risulta oggi paradossale, considerando che quelle stesse auto possono valere fino a dieci volte il loro prezzo originale.

Dall’insuccesso commerciale al trionfo collezionistico

La seconda generazione, introdotta nel 2016, ha ulteriormente consolidato l’attrattiva senza tempo di questa vettura, diventando immediatamente un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati. La produzione limitata e l’elevata domanda hanno trasformato entrambe le generazioni della moderna Ford GT in veri e propri investimenti su quattro ruote.

Il fenomeno della Ford GT dimostra come il valore di un’automobile possa trascendere le semplici specifiche tecniche, abbracciando aspetti culturali, storici ed emotivi. La capacità di evocare le gloriose giornate di Le Mans, unita a un design senza tempo e a prestazioni eccezionali, ha contribuito a creare un’aura di esclusività attorno a questo modello.

Un simbolo in evoluzione

Nel panorama automobilistico contemporaneo, sempre più orientato verso l’elettrificazione, la Ford GT rimane un baluardo della tradizione motoristica, rappresentando un’epoca in cui l’ingegneria meccanica e la passione per le competizioni guidavano l’innovazione.

Mentre il futuro dell’automobile si delinea attraverso nuove tecnologie e approcci sostenibili, la Ford GT continua a essere celebrata come un pezzo di storia dell’ingegneria americana, un simbolo di sfida e perseveranza che ha saputo reinventarsi attraverso le generazioni mantenendo intatto il suo fascino originario.