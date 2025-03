La rivoluzione elettrica prende vita a Craiova, dove è stata avviata la produzione della nuova Puma Gen-E, un passo fondamentale nel piano industriale di Ford per la mobilità elettrica. Con un investimento di 490 milioni di euro, lo stabilimento romeno, gestito dalla joint venture Ford Otosan, è stato trasformato in un centro d’eccellenza grazie a un piano di modernizzazione che mira a incrementare la capacità produttiva e a rendere i processi industriali più sostenibili.

La Puma diventa elettrica

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Güven Özyurt, General Manager di Ford Otosan, John Davis, Global Director Electric Vehicle Van and Bus Programs, e il primo ministro romeno Marcel Ciolacu. La nuova Puma Gen-E, versione elettrica del modello più venduto di Ford in Europa, mantiene il DNA vincente del crossover compatto, combinando versatilità e design con una propulsione a zero emissioni. Davis ha descritto la vettura come una scelta “accessibile e razionale” per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica, con particolare attenzione al mercato britannico.

Lo stabilimento non si limiterà alla produzione della Puma Gen-E. Dalla stessa linea usciranno anche l’E-Tourneo Courier, un veicolo multiattività con spazio e tecnologie avanzate, e l’E-Transit Courier, un furgone compatto con autonomia fino a 300 km e capacità di carico di 700 kg.

La scommessa di Ford

Un ruolo cruciale nella strategia europea di Ford è rappresentato dalla partnership con Volkswagen, che ha permesso lo sviluppo di modelli come Explorer e Capri sulla piattaforma MEB. Tuttavia, la creazione di un’auto elettrica sotto i 20.000 euro resta una sfida significativa, come sottolineato da Davis.

La sostenibilità è al centro anche dell’impianto produttivo, dotato di pannelli fotovoltaici e di un polo logistico ottimizzato che ha contribuito a ridurre significativamente le emissioni di CO2. Grazie a questi sviluppi, Ford Otosan si conferma un attore chiave nello sviluppo di veicoli elettrici innovativi, consolidando la posizione di Ford come leader nella mobilità elettrica in Europa.