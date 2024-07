La Ford Capri, un nome iconico nella storia automobilistica europea, torna alla ribalta per rilanciare produzione e vendite nel Vecchio Continente. La nuova Ford Capri, reinventata come SUV coupé elettrico, segna un importante passo avanti per il marchio. Marin Gjaja, Chief Operating Officer di Ford Model, afferma: “La nuova Ford Capri è un veicolo elettrico sviluppato e prodotto in Europa. Possiede un’anima che solo un costruttore con una grande tradizione può infondere in un’auto“.

Il design sportivo della Ford Capri 2024 è la seconda vettura elettrica della nuova generazione a uscire dal Centro veicoli elettrici di Colonia. Questo SUV coupé condivide la piattaforma MEB con modelli come la Ford Explorer e la Volkswagen ID.5, offrendo un design moderno e sportivo. La Ford Capri originale, lanciata nel 1968, ha influenzato il design della nuova versione, con elementi stilistici come il cofano anteriore esteso e la griglia piatta, che richiamano il modello storico. Il parabrezza a forma di C, un tratto distintivo del passato, è stato reinterpretato nella nuova edizione elettrica.

Nuova Ford Capri, le principali caratteristiche

La nuova Ford Capri ha dimensioni significative: lunga 4.634 millimetri, larga 1.872 millimetri e alta 1.626 millimetri, con un passo di 2.767 millimetri. I cerchi in lega Aero sono disponibili di serie: 19 pollici per la versione base e 20 pollici per la versione Premium, con la possibilità di optare per cerchi da 21 pollici. La verniciatura di presentazione in Vivid Yellow richiama i vivaci “colori pop” degli anni ’70, con altre opzioni di colore disponibili come Agate Black Metallic, Frozen White, Magnetic Grey Metallic, Blue My Mind Metallic e Lucid Red Metallic.

Il portellone posteriore della versione Premium è dotato di un’apertura elettrica controllata da un sensore, disponibile come optional per la versione base. Il bagagliaio, con un vano di carico di oltre un metro di larghezza e 63 centimetri di altezza, offre una capacità di 572 litri, espandibile fino a 1.510 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Il powertrain elettrico

Sul fronte della tecnologia e della guida, la nuova Ford Capri è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio NMC (nichel-manganese-cobalto) ad autonomia estesa, disponibile sia nella versione a trazione posteriore che in quella a trazione integrale. La versione a trazione posteriore, con una batteria da 77 kWh, eroga una potenza di 210 kW (286 CV) e una coppia di 545 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e un’autonomia di 627 km con una singola carica. La ricarica può avvenire tramite corrente alternata da 11 kW o ricarica rapida a corrente continua fino a 135 kW, con un tempo di ricarica dal 10 all’80% in circa 28 minuti.

La versione a trazione integrale, con una batteria da 79 kWh, offre un’autonomia di 592 km e una potenza combinata di 250 kW (340 CV), con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. La capacità di ricarica arriva fino a 185 kW, con un tempo di ricarica simile alla versione RWD.

Gli interni della nuova Ford Capri sono altamente digitalizzati e minimalisti, con un touchscreen da 14,6 pollici al centro dell’abitacolo che funge anche da copertura per il vano portaoggetti “My Private Locker”. La “MegaConsole” da 17 litri nella console centrale offre ampio spazio di stivaggio. Il sedile del conducente, regolabile elettricamente a dodici vie, è dotato di funzione di massaggio di serie, e sia il volante che i sedili anteriori possono essere riscaldati.

La connettività è garantita dal sistema Ford SYNC Move, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La ricarica wireless è disponibile per dispositivi compatibili con la tecnologia Qi. Il sistema audio con sette altoparlanti assicura un’ottima qualità sonora, con la versione top di gamma Capri Premium che offre un sistema audio B&O con dieci altoparlanti e illuminazione d’ambiente personalizzabile.

Al momento del lancio, la nuova Ford Capri completamente elettrica è disponibile in Germania a partire da 51.950 euro nella versione con batteria ad autonomia estesa e trazione posteriore, con opzioni di trazione integrale e allestimenti di alta qualità come Capri e Capri Premium.