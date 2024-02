Ford Explorer 2025: novità, design, motori, foto e allestimenti

Ford Explorer 2025 è la nuova versione del famoso SUV di Ford. Caratterizzato da un design esterno audace e un interno rinnovato, il veicolo offre una combinazione di stile, comfort e innovazione. Oltre all’aspetto estetico, il nuovo modello di Ford offre prestazioni notevoli, con una capacità di traino fino a 5.000 libbre con il pacchetto di traino standard. I motori EcoBoost presenti forniscono potenza ed efficienza. La tecnologia Ford BlueCruise consente la guida senza mani sulle autostrade, migliorando la sicurezza e il comfort del conducente.

Ford Explorer 2025 presenta un frontale aggiornato con una griglia significativamente più grande, affiancata da fari a LED più piccoli e prese d’aria del paraurti riviste. Il profilo riprende quello dell’Explorer uscente, ma le luci posteriori presentano una grafica più nitida e si estendono nel portellone ridisegnato. Questi cambiamenti conferiscono al veicolo un aspetto più audace e moderno, mantenendo al contempo alcuni elementi distintivi del modello precedente.

Il Ford Explorer 2025 è disponibile in diverse finiture, tra cui Active, ST-Line, Platinum e ST. Ciascuna di queste versioni presenta griglie uniche e ruote diverse per conferire un aspetto distintivo a ciascun allestimento. Al momento, l’allestimento Timberline non è incluso nella gamma, ma Ford ha anticipato l’introduzione imminente di una versione dedicata al fuoristrada.

Il Ford Explorer 2025 presenta un importante cambiamento negli interni. Il cruscotto è stato spinto in avanti, aumentando lo spazio nell’abitacolo e rinnovando il layout. Lo schermo di infotainment da 13,2 pollici è ora posizionato più in alto sul cruscotto, con un nuovo vassoio sottostante per contenere i telefoni, e offre anche una funzionalità di ricarica wireless. Inoltre, il rivestimento a coste sotto lo schermo aiuta i passeggeri a percepire meglio dove stanno posizionando le loro mani. Queste modifiche mirano a migliorare l’usabilità e la praticità del cruscotto.

Il Ford Explorer 2025 sarà il primo veicolo Ford a presentare la nuova configurazione di infotainment chiamata Digital Experience. Questo sistema è progettato con cinque volte la potenza di elaborazione e 14 volte la capacità grafica della generazione precedente. È stato creato per integrare in modo più efficace le app e i servizi utilizzati frequentemente dai clienti.

Google Assistant sarà l’assistente vocale predefinito, ma sarà anche disponibile l’integrazione con Alexa Built-In. Queste caratteristiche puntano a migliorare l’esperienza di guida e connettività all’interno del Ford Explorer 2025. Il Ford Explorer 2025 parte da un prezzo di 41.220 dollari (equivalente a circa 38.156,95 euro). Le prime consegne sono previste per il secondo trimestre del 2024.