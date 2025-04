La Ferrari 12Cilindri ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento, confermando la sua eccellenza nel panorama automobilistico globale. Durante la Milano Design Week, presso l’ADI Design Museum, la vettura ha trionfato al Car Design Award 2025, uno dei premi più ambiti nel settore. Questo premio, istituito nel 1984 da Fulvio Cinti, fondatore di Auto&Design, rappresenta un importante traguardo per il marchio di Maranello.

Una giuria internazionale composta da esperti delle principali pubblicazioni automobilistiche ha valutato la Ferrari 12Cilindri come un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. La vettura è stata elogiata per la sua capacità di reinterpretare l’essenza delle Ferrari V12 degli anni Cinquanta e Sessanta, adattandola ai moderni standard aerodinamici. Questo mix di nostalgia e avanguardia ha portato i giudici a esprimere un verdetto unanime, definendo la 12Cilindri una creazione unica e fuori dagli schemi convenzionali.

Oltre al design, la Ferrari 12Cilindri si distingue per le sue straordinarie prestazioni. Sotto il cofano, il potente motore V12 da 830 cavalli consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Questa combinazione di potenza e bellezza rende la vettura non solo uno strumento di performance, ma anche una vera e propria opera d’arte.

La vittoria della Ferrari 12Cilindri si inserisce in una lunga tradizione di successi per il marchio di Maranello in questa competizione. A partire dal primo riconoscimento ottenuto dalla Testarossa nel 1985, Ferrari ha collezionato numerosi premi, tra cui quelli recentemente assegnati alla Roma nel 2020, alla 296 GTB nel 2022 e alla Purosangue nel 2023. Questi successi consolidano ulteriormente la reputazione di Ferrari come leader nel design automobilistico.

Alla cerimonia era presente Flavio Manzoni, a capo del Centro Stile Ferrari, che ha sottolineato come la filosofia progettuale della 12Cilindri rappresenti un connubio perfetto tra linee eleganti e soluzioni tecniche all’avanguardia. Questo approccio ha permesso alla Ferrari di ridefinire gli standard del design automobilistico, proiettando il suo heritage verso il futuro.

Il Car Design Award 2025 non è solo un riconoscimento al talento creativo del team Ferrari, ma anche un tributo alla capacità del marchio di unire tradizione e innovazione. La Ferrari 12Cilindri diventa così un simbolo di eccellenza italiana, continuando a scrivere la storia dell’automobile e ispirando appassionati in tutto il mondo.