Bugatti Chiron Drag Race: Super Sport e Pur Sport confronto mozzafiato

Velocità mozzafiato e prestazioni auto senza eguali: due aspetti che si fondono perfettamente nel capolavoro dell’ingegneria automobilistica firmato Bugatti. La Bugatti Chiron, emblema di lusso e tecnologia avanzata, si declina in due versioni straordinarie, la Super Sport e la Pur Sport, ciascuna progettata per soddisfare esigenze e passioni diverse degli automobilisti più esigenti.

La Bugatti Chiron Super Sport è l’incarnazione pura della ricerca della velocità estrema. Al centro di questa meraviglia troviamo un imponente motore W16 quad-turbo da 8.0 litri, capace di erogare una potenza incredibile di 1.600 cavalli e una coppia altrettanto impressionante di 1.600 Nm. Nonostante il peso considerevole di quasi 2.000 kg, questa hypercar è in grado di raggiungere una velocità massima di 273 mph (circa 440 km/h). Per chi desidera spingersi oltre, la versione speciale 300+ permette di toccare l’incredibile soglia di 304 mph (circa 490 km/h). Il cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti trasferisce questa potenza fenomenale a tutte e quattro le ruote, garantendo un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 2,4 secondi. Un’autentica opera d’arte in movimento, pensata per chi non vuole scendere a compromessi quando si tratta di velocità e adrenalina.

Di contro, la Chiron Pur Sport offre un’esperienza di guida completamente diversa, focalizzandosi sull’agilità e sulla precisione. Pur condividendo lo stesso motore W16, questa versione sviluppa una potenza leggermente inferiore di 1.500 cavalli. Tuttavia, i rapporti del cambio più corti sono stati appositamente studiati per ottimizzare l’accelerazione e migliorare la risposta in pista. Grazie a un peso ridotto a 1.945 kg, la Pur Sport scatta da 0 a 60 mph in appena 2,3 secondi, risultando più rapida della sorella Super Sport di un decimo di secondo. La velocità massima è limitata a 218 mph (circa 350 km/h), ma ciò che perde in velocità di punta lo recupera in maneggevolezza e dinamismo, rendendola l’auto ideale per gli amanti della guida tecnica e delle performance in circuito.

Entrambe le versioni mantengono l’esclusività e il prestigio tipici del marchio Bugatti, con un prezzo di listino che si aggira intorno ai 5 milioni di sterline. La scelta tra le due dipende unicamente dalle preferenze del fortunato acquirente: chi desidera il brivido della velocità estrema troverà nella Super Sport il proprio oggetto del desiderio, mentre chi predilige una guida più tecnica e prestazioni ottimizzate per la pista apprezzerà maggiormente la filosofia della Pur Sport.

In entrambi i casi, si tratta di capolavori che vanno oltre il concetto tradizionale di automobile. La Bugatti Chiron, in tutte le sue declinazioni, rappresenta un tributo alla capacità dell’ingegneria di superare i limiti convenzionali, offrendo non solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d’arte su quattro ruote. Con la sua combinazione di lusso, tecnologia e prestazioni, questa hypercar è destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dell’automobilismo.