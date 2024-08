Porsche 911 GT3 presa a calci da un fattorino con lo scooter | Video

L’invidia è una brutta bestia. Talvolta diventa accecante e può portare a gesti inconsulti. Il video odierno ne mostra uno, “firmato” da un ragazzo in scooter, che lavora per una ditta di consegne alimentari, in Brasile. Il tizio, affiancato al semaforo da una Porsche 911 GT3, allo scattare del verde, decide di dare un calcio allo specchietto retrovisore esterno della supercar tedesca, danneggiandolo, per poi fuggire dal lato opposto della strada, vanamente inseguito dall’altro. Questo, forse, può succedere quando si è frustrati.

Il comportamento dell’uomo al volante della Porsche 911 GT3 era stato perfettamente regolare, senza alcuna esuberanza, quindi l’invidia è l’unica possibile spiegazione della violenza gratuita posta in essere dallo scooterista. Oltre che scorretto, quest’ultimo non ha avuto nemmeno il coraggio della propria azione, fuggendo immediatamente dalla scena dei fatti. Per le forze dell’ordine non dovrebbe essere difficile rintracciarlo. Così dovrà farsi carico della costosa fattura. Una bella lezione per lui, che lo terrà lontano da altri gesti del genere, assolutamente irragionevoli. A voi le immagini offerte dal video, frutto delle riprese di un automobilista che ha assistito alla scena.