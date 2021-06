Nuova Porsche 911 GT3: ecco il pacchetto Touring

La nuova Porsche 911 GT3 è disponibile anche con il pacchetto Touring, allo stesso prezzo di 176.855 euro. Esteticamente, il modello 992 della Casa di Zuffenhausen è riconoscibile in questa configurazione per lo spoiler posteriore ad estensione automatica al posto dell’alettone posteriore fisso e il lettering GT3 Touring sul cofano motore posteriore.

Sportiva ma con discrezione

Tra le altre specifiche caratteristiche della nuova Porsche 911 GT3 Touring figurano le cornici dei finestrini laterali in alluminio anodizzato lucido di colore argento in tinta con i terminali di scarico, gli interni in pelle di colore nero e gli elementi dell’abitacolo in alluminio nero spazzolato, nonché la speciale goffratura superficiale per il cruscotto e i pannelli di rivestimento delle portiere. Inoltre, senza sovrapprezzo è previsto il pacchetto Touring Nero con le cornici dei finestrini laterali e i terminali di scarico di colore Nero Satinato, in abbinamento ai fari anteriori oscurati.

Come la versione standard della GT3

Anche la nuova Porsche 911 GT3 Touring è equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da 510 CV di potenza, abbinato al cambio manuale GT a sei marce, mentre il peso della vettura ammonta a 1.418 kg. Senza sovrapprezzo è proposta anche con il cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti, ma con la massa incrementata fino a 1.435 kg.