Porsche 911 GT3: i dettagli dei test di durata a 300 km/h

La Porsche 911 GT3 non è una vettura normale, ma si tratta della più speciale fra le creature di Zuffenhausen, per questo motivo lo sviluppo della nuova generazione richiede abnegazione, lavoro e sacrifico con particolare dedizione. Tutto ciò si traduce in ore e ore di prove su strada molto particolari, come ha ammesso con un comunicato la stessa Casa tedesca.

Quindi, i test non hanno riguardato esclusivamente l’affidabilità della GT3 in condizioni di normalità e di vita quotidiana, ma hanno visto dure sessioni di galleria del vento e di prove su pista, che hanno messo alla frusta la 911 come se fosse una vera sfida endurance.

Un sofisticato sviluppo aerodinamico

In questa nuova versione, l’aerodinamica riveste un ruolo chiave ed è stata sviluppata a lungo dagli ingegneri teutonici, i quali hanno montato un alettone regolabile differente da quelli visti nel passato. Nella nuova 911, i braccetti sostengono l’ala posteriore nella zona più alta e creano in questo modo un maggior flusso d’aria nella parte più bassa. Secondo Porsche, questa scelta ha garantito una migliore deportanza e stabilità di tutta la vettura.

Quando arriva a 200 km/h, la 911 GT3 ha il 50% di deportanza in più rispetto alla vecchia versione, mentre nell’impostazione più aggressiva dell’alettone, la deportanza aumenta fino al 150%. Questo è stato raggiunto grazie a più di 700 simulazioni e a 160 ore di lavoro in galleria del vento, oltre che per l’utilizzo di componenti provenienti dal settore racing.

Occhio al motore

Anche il motore 4.0 litri, 6 cilindri, 510 CV e 470 Nm di coppia è stato messo a dura prova tramite 22.000 ore di simulazione in pista con l’acceleratore a fondo scala per la maggior parte del tempo. Oltre al simulatore, la 911 è stata sfruttata anche in pista. Per valutarne l’affidabilità in un utilizzo estremo, Porsche ha affrontato oltre 5000 km nell’Anello di Nardò a oltre 300 km/h di velocità media fermandosi esclusivamente per i rifornimenti. La Porsche 911 GT3 arriverà nelle concessionarie a maggio 2021 e avrà un prezzo di partenza di 172.000 euro.