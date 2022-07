Auto della Polizia Stradale colpita a tutta velocità sulla A1 [Video]

Un’auto della polizia stradale è stata colpita in pieno da un automobilista distratto, sull’autostrada A1, in provincia di Piacenza. La scena è stata immortalata da un video, che vi proponiamo in calce a questo articolo. Come riferiscono i colleghi del Corriere della Sera, la pantera degli agenti stava gestendo il traffico, dirottando gli utenti della strada verso un’arteria viaria alternativa, dopo un incidente che si era consumato nelle fasi precedenti al bivio con l’A15, all’altezza di Fiorenzuola D’Arda.

I lampeggianti non fermano la distrazione

L’auto di servizio della polizia stradale è posizionata in modo trasversale rispetto al flusso del traffico, per evitare che qualcuno possa procedere oltre, sulla direttrice di marcia principale. Alcuni segnali, piazzati a debita distanza, annunciano l’uscita dall’autostrada. Nessuno sbaglia la condotta da seguire, tranne un automobilista che, forse distratto da qualche gadget tecnologico, centra in pieno la vettura coi lampeggianti.

Salvi gli agenti della polizia stradale

Per fortuna gli operatori della polstrada, che sono fuori dal mezzo per orientare il traffico, riescono a mettersi in sicurezza. La pantera, invece, subisce un vigoroso scossone in avanti, per la velocità dell’auto che la colpisce. Il tizio sull’altra vettura, invece, è stato portato in ospedale per degli accertamenti medici. Speriamo che tutto vada bene anche per lui.

Manca il buonsenso al volante

Il crash ripreso dal video fa riflettere su quanto le distrazioni alla guida possano costare a caro prezzo. Le auto di oggi hanno troppi dispositivi hi-tech che possono distogliere lo sguardo dalla strada, almeno con riferimento ai conducenti meno responsabili. Poi c’è la piaga dell’uso degli smartphone mentre si è al volante, fatto in modo irrispettoso per la propria vita e per quella degli altri. Non ci vuole molto a capire come una sana azione di educazione stradale sarebbe benefica più di tanti provvedimenti restrittivi. Al volante ci vorrebbe grande senso di responsabilità, ma a volte non siamo maturi a sufficienza per capire questo elementare concetto. Le conseguenze, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti.